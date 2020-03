Santa Maria a Monte congela i bollettini dei servizi educativi e proroga le scadenze

La giunta del comune di Santa Maria a Monte ha approvato la proroga al 30 giugno delle scadenze al 30 aprile di imposta sulla pubblicità, Cosap e Tari per aiutare i cittadini e le aziende del territorio.

L’atto approvato dalla giunta prevede anche il congelamento di tutte le tariffe dei nidi, della mensa e del trasporto scolastico per tutto il mese di marzo e fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe. Nessun bollettino sarà inviata alle famiglie, per i servizi di mensa, trasporto e nido anche per i primi giorni del mese di marzo, i cui servizi sono stati usufruiti prima della sospensione dell’attività educative e scolastiche.

Inoltre la bollettazione relativa ai servizi educativi di febbraio avrà come scadenza per il pagamento il 30 giugno. Con questa manovra, l’amministrazione comunale “dà sostegno alle famiglie e ai cittadini santamariamontesi e cerca di mettere in campo tutte le azioni utili per dare un supporto alla cittadinanza. A tal proposito si ricorda inoltre che è attivo il numero comunale 0587-261663 legato all’emergenza covid 19, attivo dalle 8 alle 18 al quale chiamare per ogni problematica legata all’emergenza e per le persone anziani non autosufficienti impossibilitate a reperire beni di prima necessità (alimentari, medicine)”.

Con le biblioteche chiuse e l’invito a restare a casa, la biblioteca comunale di Santa Maria a Monte bussa alle porte dei lettori, specie di quelli più piccoli. Assieme ad altre biblioteche pisane, stimolate dalla Rete Bibliolandia, la lettura di fiabe, storie, novelle, filastrocche ha varcato la soglia delle case, senza ovviamente portare alcuna sorta di “microbi” contagiosi.

Grazie alla tecnologia, sono state infatti attivate tutta una serie di videoletture che, caricate sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Santa Maria a Monte e su un’apposita sezione della home di Bibliolandia, stanno permettendo ai giovani lettori e – perché no – anche ai loro genitori, di passare un po’ di tempo in compagnia di storie e racconti che li facciano svagare.

È stata La coccinella di Nonno Leo ad inaugurare il ciclo, per passare poi ad Il Maestro Garrone di Gianni Rodari e proseguire con Il desiderio di natura di Giorgio.