Rifiuti, sciopero simbolico di un minuto

In questa situazione di emergenza, anche il diritto allo sciopero può passare in secondo piano. Non ci vuole rinunciare però il sindacato Usb che per domani 25 marzo ha organizzato uno sciopero simbolico.

Simbolico, perché l’astensione dal lavoro sarà di un minuto all’inizio del turno. L’organizzazione sindacale Usb ha proclamato lo sciopero generale di tutte le attività produttive pubbliche e private.

Lo sciopero così organizzato, spiega Geofor, non mette in discussione le misure di garanzia delle prestazioni indispensabili previste dagli accordi di settore.