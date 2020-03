Turismo e servizi, come accedere all’indennità covid 19

E’ prevista un’indennità straordinaria covid 19 agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo, servizi. Con decisione unanime delle parti sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) infatti, in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per covid 19 attiva per i sinistri dal primo gennaio al 30 giugno 2020.

I fondi interessati sono Aster, Cadiprof, Fondo Est, Cassa portieri, Cas.Sa.Colf, Cooperlasalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpresa, Quas (che contano circa 2 milioni di iscritti)

I lavoratori iscritti ai fondi risultati positivi al virus, con certificazione rilasciata dalle autorità competenti su conferma del ministero della salute o dell’Istituto Superiore di Sanità, in caso di ricovero in strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, avranno diritto a un’indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno.

Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, sia stato necessario un periodo di isolamento domiciliare a seguito di positività al virus, l’assicurato avrà diritto a un’indennità di 40 euro al giorno per ogni giorno di permanenza in casa per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.

La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva, valida per i sinistri certificati dall’1 gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le parti sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l’eventuale continuazione o valutare altre iniziative.