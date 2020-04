Coronavirus, “Solo chi sarà pronto potrà riaprire domani”: ecco le disposizioni regionali

“E’ importante discutere sul quando si riapre, ma soprattutto sul come. Se con il coronavirus dovremo imparare a convivere, è meglio farlo nel migliore dei modi da subito”. Così il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi ha annunciato che cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati potranno riaprire sì domani 14 aprile come previsto dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ma solo se saranno in grado di rispettare certe regole.

A partire dalla sanificazione straordinaria dei locali e degli impianti di aerazione, senza la quale riaprire non sarà possibile. Rossi ha anche ribadito che nessuno dovrà andare al lavoro in presenza di febbre o altri sintomi tipici dell’influenza: “Il datore di lavoro dovrà assicurarsi che ogni dipendente che entra a lavoro non ha questi sintomi”.

Lo spostamento da casa al luogo di lavoro dovrà essere in sicurezza, quindi se di usano mezzi pubblici o auto privata, il lavoratore deve indossare guanti e mascherina, che dovranno essere garantiti dal datore di lavoro.

Sul posto di lavoro sarà necessario lavarsi spesso le mani e indossare guanti e mascherine. “Pensiamo che la distanza giusta tra lavoratore e lavoratore dovrà essere di poco meno di 2 metri e con pannelli di protezione nelle zone di pagamento e casse in presenza di pubblico”.

Poi accessi scaglionati e regolamentati, con distanza rispettata anche all’esterno, mentre si sta in fila. “Prevediamo in più l’obbligo anche per l’utente, per chi va in negozio, di indossare la mascherina e poi di igienizzarsi le mani prima di entrare e poi indossare guanti monouso”.

Infine, “Disponiamo che questi negozi siano sanificati due volte al giorno. Chi sarà pronto per partire domani potrà farlo, chi non sarà pronto lo farà nei prossimi giorni”.