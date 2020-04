Coronavirus, le aziende donano mascherine e visiere al Comune

Continuano le donazioni al Comune di San Miniato e alla Protezione civile di materiali utili nell’emergenza coronavirus, da distribuire ai cittadini e alle realtà che ne hanno più bisogno. Le ultime in ordine di tempo a donare mascherine sono state la Rb Clothing di Ponte a Egola, Bni Arno San Miniato, la Tre Zeta di San Donato e la M3 Magniflex di Ponte a Egola. La Saico di San Miniato Basso ha donato visiere in plexiglas utili soprattutto per gli operatori della casa di riposo e per i volontari.

“Una eccezionale risposta del nostro territorio – per il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – che ci offre la possibilità di aiutare molte persone. Mascherine, guanti, gel igienizzante ma anche visiere e altri tipi di supporti sono indispensabili, soprattutto in questo momento e voglio ringraziare a nome di tutta la nostra comunità, le aziende del territorio che si stanno impegnando per darci una mano.

Le mascherine sono indispensabili per questi momenti, ma lo saranno anche quando entreremo nella ‘fase due’, perché garantiranno ai volontari, alle strutture del territorio e anche ai dipendenti comunali di poter operare in sicurezza. Dal 13 aprile è entrata in vigore l’ordinanza della Regione Toscana che obbliga all’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi all’aperto o al chiuso, dove si è in presenza di altre persone.

Rispettare le regole è importante, soprattutto in questa fase, per evitare di vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi: uscite solo per necessità e indossate sempre la mascherina quando siete in prossimità di altre persone, mantenendo la distanza di sicurezza. Nonostante il 25 aprile e il 1 maggio siano alle porte, restate a casa, è questo il più grande aiuto che ci potete dare”.