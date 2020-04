Contributo affitto, come ottenerlo a Montopoli Valdarno

Da oggi giovedì 30 aprile e fino a mercoledì 20 maggio è possibile presentare la domanda per l’erogazione dei contributi al pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica da covid 19 nel comune di Montopoli in val d’Arno.

Il contributo sarà calcolato sulla base del 50% dell’affitto, fino a 250 euro al mese e, comunque, modulato sulla base delle risorse economiche disponibili. Esso corrisponderà a tre mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso. Queste ultime prevedono, tra le altre, la residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo, la titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e riferito all’alloggio in cui si è stabilita la residenza e l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza non superiore di 50 chilometri.

Inoltre, sarà necessario dimostrare un valore Indicatore della Situazione Economica non superiore a 28.684,36 per l’anno 2019. Qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell’anno 2019, potrà farlo con le modalità previste dalle disposizioni governative vigenti. Occorre, infine, presentare una diminuzione del reddito del nucleo familiare – che sia da lavoro dipendente o lavoro autonomo – riconducibile all’emergenza in corso rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tutti i requisiti, in ogni caso, sono esplicitati nel bando pubblicato sul sito istituzionale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire solo ed esclusivamente sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito, ma sarà comunque possibile compilare la domanda direttamente online. Insieme ad una copia del documento e alla firma del richiedente, la domanda deve essere presentata tramite la procedura online o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica info@comune.montopoli.pi.it.