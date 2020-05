Teatro Verdi, un voucher al posto del rimborso per gli spettacoli annullati

La Fondazione Toscana spettacolo onlus, che è partner del Comune di Santa Croce sull’Arno nella realizzazione della stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce, ha deciso di posticipare al 20 maggio la possibilità di richiedere i rimborsi per gli spettacoli che sono stati annullati a causa dell’emergenza Covid-19 e dei conseguenti decreti promulgati all’inizio del mese di marzo.

Gli spettacoli annullati e per cui sono previsti i rimborsi sono: “Si nota all’imbrunire” con Silvio Orlando programmato il 17 marzo e “Tartufo” con Giuseppe Cederna del 1 aprile.

Il rimborso è pari a 31 euro per gli abbonamenti ordinari e di 26 euro per gli abbonamenti ridotti e per richiederlo bisogna inviare la scansione o la fotografia del tagliando di abbonamento in fronte e retro, in modo che il documento sia chiaramente leggibile in ogni sua parte insieme alla richiesta di rimborso all’indirizzo email info@giallomare.it entro il 20 maggio.

Stessa prassi per chi ha i biglietti per assistere ad una o a entrambe le rappresentazioni annullate. Il rimborso dei tagliandi sarà calcolato al netto di eventuali sovrapprezzi di prevendita o servizi d’intermediazione nell’acquisto dei titoli d’ingresso.

Inviata la richiesta di rimborso, entro trenta giorni si riceverà un voucher dell’importo dovuto per ogni specifica richiesta, spendibile per accedere ad attività realizzate dal Teatro comunale Verdi in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo entro un anno dalla data di emissione.