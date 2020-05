Contributo affitto, come richiederlo a Santa Croce sull’Arno

Come previsto da una delibera della Regione Toscana, anche il Comune di Santa Croce sull’Arno ha pubblicato il bando per ottenere un contributo affitto, ma solo utilizzando gli appositi moduli.

Possono partecipare al bando i cittadini che pagano un affitto per un immobile nel territorio comunale e nel quale risultino residenti e che presentino un regolare contratto di locazione. L’Isee deve essere inferiore a 28.684,36 per l’anno 2019 e ci deve essere una diminuzione di reddito familiare almeno del 30% a causa della pandemia da covid 19 che non stiano già usufruendo di altre forme di sostegno pubblico (fare riferimento al bando completo, presente sul sito del Comune di Santa Croce sull’Arno per ulteriori dettagli).

La domanda potrà essere presentata solamente tramite la procedura online presente al link https://painnovativa.it/comune/santacroce/richiesta-sostegno-di-locazione/. L’invio della domanda dovrà avvenire entro le 24 del 20 maggio 2020. Dopo tale data la piattaforma sarà disattivata.

Per eventuali informazioni o in caso di problemi tecnici, è possibile contattare il numero 0571 389981. “Ci siamo attivati fin da subito – spiega il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda – per distribuire queste risorse, che andranno a coprire al massimo metà importo dell’affitto mensile, con un tetto di 250 euro al mese per tre mesi. Questi contributi regionali arriveranno probabilmente a luglio e ci auguriamo che non ci sia bisogno che siano rinnovati. Ma intanto vogliamo essere pronti e fare tutto quanto ci è concesso per venire incontro alle esigenze delle famiglie che per colpa di covid 19 si sono trovate in estrema difficoltà”.

Requisiti, regolamento e normativa disponibili su www.comune.santacroce.pi.it