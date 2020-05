Fiom Cgil: “Sciopero e reinternalizzazione dei lavoratori Sittel se si cambia il Contratto”

“Contro la disdetta del Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanico, sono state proclamate 8 ore di sciopero per la giornata di domani martedì 5 maggio, su tutto il territorio nazionale”. Sittel, infatti, azienda che lavora per Telecom, ha diverse sedi – e quindi dipendenti – anche a Campi Bisenzio, Grosseto, San Miniato.

A San Miniato Basso, nell’azienda lavorano 35 persone, 80 dipendenti sono a Campi Bisenzio e 60 a Grosseto. “Una decisione inaccettabile – l’hanno definita Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom Cgil e responsabile telecomunicazioni e Stefano Angelini della Fiom Cgil di Firenze – quella di voler procedere con la disdetta del Ccnl Metalmeccanico e dei contratti integrativi aziendali, che è stata comunicata alle organizzazioni sindacali il 30 aprile scorso per dare avvio all’applicazione a partire da agosto del contratto delle Telecomunicazioni”.

Una decisione che non accoglie il favore della Fiom, che qualora “l’azienda non provvederà a ritirare immediatamente tale decisione”, chiederà a Telecom “la reinternalizzazione di tutti i lavoratori della Sittel che attualmente sono in cassa integrazione, visto che si tratta di un’azienda strategica nel settore delle installazioni telefoniche che svolge attività prevalentemente per Telecom”.