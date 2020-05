Pneumatici estivi, ecco come sceglierli

Le gomme estive sono pneumatici adatti all’utilizzo con temperature superiori allo zero. Questi pneumatici hanno un battistrada il cui disegno è in genere più semplice rispetto a quello delle gomme invernali, cioè con meno scanalature.

Tuttavia, molti pneumatici estivi sono dotati di tre o quattro scanalature longitudinali per ridurre al minimo il rischio di aquaplaning. Come per il battistrada delle gomme invernali, il disegno del battistrada è fatto a blocchi, che possono essere simmetrici o meno, direzionali o non direzionali.

Bisogna tenere presente queste caratteristiche quando si cambiano i pneumatici, oppure quando si montano pneumatici di tipo diverso. I pneumatici estivi sono prodotti con gomma dura, quindi quando la temperatura scende si induriscono rapidamente. Le gomme estive garantiscono la massima presa strada quando la temperatura è positiva, mentre è proibito usarle in inverno, perché non garantirebbero sufficiente sicurezza sulla strada: sull’asfalto asciutto e freddo si rischia di perdere il controllo, anche se non ci sono né neve né ghiaccio. Puoi trovare pneumatici a buon mercato su Autoparti.

Ecco quali sono le caratteristiche principali dei pneumatici per l’estate. Efficienza carburante: il disegno del battistrada è più uniforme, fa meno resistenza alla rotazione, per cui si consuma meno carburante. Efficienza di frenata: la composizione e la struttura di queste gomme punta alla massima efficienza della frenata, sia su asfalto asciutto che su asfalto bagnato. Comfort e prestazioni: le gomme estive riescono a garantire ai passeggeri il massimo comfort, pur raggiungendo le massime prestazioni del veicolo. Molti produttori di pneumatici offrono sul mercato anche gomme più adatte alla guida sportiva, o anche gomme da corsa. Si tratta di pneumatici dal profilo piuttosto basso, con un battistrada il cui disegno presenta meno scanalature, per garantire la massima superficie di contatto.

L’indice di velocità di questi pneumatici può essere anche Y, cioè possono raggiungere velocità anche pari a 300 km/h. I pneumatici destinati ai fuori strada e ai SUV costituiscono un’altra categoria di gomme estive. Questi pneumatici hanno un indice di carico maggiore, consentono di andare su fango o croce, oltre che sull’asfalto. Le gomme per fuoristrada hanno un battistrada con design interconnesso: questa struttura garantisce una maggiore presa su strada e una maggiore resistenza anche su superfici difficili.

Nella scelta dei pneumatici estivi, molti automobilisti preferiscono gomme dal profilo più basso, rispetto a gomme con diametro maggiore. Infatti, così si migliora la manovrabilità del veicolo, con dinamiche di accelerazione migliori.