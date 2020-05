“Tempi, date e protocolli certi per far ripartire la Bellezza”: Giglioli scrive a Conte

“In questa fase è importante parlare della ripresa del lavoro anche di questa categoria, dando tempi e date certe sulle aperture e soprattutto sulle modalità e protocolli da seguire in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei propri clienti”. Così il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha scritto una lettera aperta al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte.

La categoria è quella delle attività legate ai servizi alla persona come estetisti e parrucchieri. “Ho raccolto – ha detto Giglioli – le istanze dei rappresentanti di categoria della Cna (qui), degli operatori e delle operatrici del settore dell’estetica e del benessere presenti sul nostro territorio, facendomi portavoce delle difficoltà in cui versano le imprese, da oltre due mesi, chiuse per l’emergenza coronavirus”.

Per Giglioli, “La situazione sta diventando veramente complicata, molte di queste attività rischiano di chiudere definitivamente i battenti, senza alcuna possibilità di riapertura. Ho voluto far sentire al Governo, attraverso la mia voce, l’urgenza di un segnale che deve arrivare al più presto. Tutto il settore è consapevole che dovrà operare prevedendo un utilizzo attento e scrupoloso di dispositivi di protezione individuale certificati, appuntamenti scaglionati, divieto assoluto di assembramento, igienizzazione degli strumenti e degli ambienti.

Operazioni queste che, sono sicuro, con attenzione e scrupolo verranno messe in atto. E’ necessario dare velocemente a questo settore la possibilità di ripartire, se la curva epidemiologica lo permette, perché attendere il 1 giugno potrebbe voler dire precludere a molti la possibilità di riaprire”.