Coronavirus e solidarietà rotariana, 66 club contro la malattia. Donazioni e aiuti da grandi numeri

Aiuti, soldi, materiali per fare fronte all’emergenza covid19, il tutto in grande quantità, grazie alla generosità di chi da più fortunato, perché risparmiato al virus, non si scorda degli altri, ma anzi manifesta con vero spirito di servizio tutta l’umanità di cui è capace, al tempo del coronavirus. Ma alla fine non poteva essere diversamente, visto che un vecchio motto rotariano recita: “Chi serve gli altri ottiene i migliori profitti”.

“Complessivamente, ad oggi, il Distretto Rotary 2071 ha contribuito con un importo che supera i 550mila euro, donando macchinari, beni di prima necessità e dispositivi di sicurezza essenziali per fronteggiare la drammatica situazione. Un apporto considerevole proviene dai Club dell’Area Toscana 1, comprendente quelli di Fucecchio-Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore, Empoli, Pistoia-Montecatini Terme e Pistoia Montecatini Terme “Marino Marini”. A spiegare tutto questo e l’impegno del Rotary è Michele Altini assistente del Governatore Massimo Nannipieri.

“A seguito di questo impegno – continua Altini – è stato possibile acquistare ventilatori polmonari, strumenti ad alta tecnologia per reparti di rianimazione, barelle per il biocontenimento, materiale sanitario, test sierologici, dispositivi ad alta tecnologia per reparti di rianimazione, tablet, più di 5mila DPI, 200 visiere e guanti. Importanti anche i contributi economici a favore della Caritas e del Banco Alimentare, per un importo complessivo superiore ai 65mila euro. Un aiuto e un sostegno di tali proporzioni è stato reso possibile dall’impegno dei presidenti dei club e che cito in ordine: Marco Sansoni, Roberta Salvadori, Massimo Ciarini, Pierangelo Rolla, Iacopo Bojola e Franco Michelotti.

“Da sottolineare – precisa Altini – anche un ulteriore aspetto di rilievo: tutti i presidenti dell’Area Toscana 1 sono impegnati nel conseguimento degli obiettivi assunti da ogni club all’inizio dell’anno Rotariano. Menziono, a titolo di esempio, il raggiungimento, conclusosi pochi giorni fa, del District Grant Africa Uganda: determinante è stato il contributo dell’E-Club e il suo presidente Andrea Parisi. Questo ulteriore sforzo è la chiara conferma di come i Rotary Club dell’Area Toscana 1 rappresentino, ciascuno nel proprio territorio di competenza, un partner forte e insostituibile”. (g.m.)