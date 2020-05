L’eroismo non paga, Nursind: “Amministrativi in ritardo e la busta non arriva agli infermieri”

“Ancora una volta, l’azienda Tno non rispetta l’accordo che la Usl Nord Ovest ha siglato con i sindacati e nel quale, a fronte della disponibilità degli infermieri a coprire turni aggiuntivi per l’emergenza, si garantivano compensi adeguati per il personale che sarebbe stato costretto a rientrare dai riposi nei reparti covid in aggiunta al proprio orario istituzionale. Compreso il personale infermieristico che si impegnava a fare i tamponi e l’assistenza a domicilio come ad esempio la nuova attività specialistica Usca“. Lo dice Daniele Carbocci, segretario amministrativo nazionale e territoriale Nursind Pisa.

“Eroi certo – sottolinea -. Eroi di cui le aziende si dimenticano subito disattendendo gli accordi presi per garantire il numero di personale adeguato durante l’emergenza covid“.

Il personale, racconta il segretario, “si è visto togliere le ferie e i riposi e tuttora continua a effettuare il proprio lavoro per individuare in tempi brevi i contagi. Quegli eroi questo mese avrebbero dovuto vedere in busta paga la giusta retribuzione per tanto sacrificio e invece l’azienda informa che tale compenso tarderà ad arrivare per motivi legati alla disorganizzazione delle strutture amministrative.

Ma se i sanitari si sono dovuti organizzare e tuttora si riorganizzano conciliando la loro vita personale, familiare e professionale per il bene della salute pubblica, è possibile che una mastodontica azienda con personale dirigenziale e gestionale non riesca a dare il dovuto a chi ha lavorato in emergenza?”.