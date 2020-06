Contributo affitto, il bando in Empolese Valdelsa

L’Unione dei comuni circondario Empolese Valdelsa ha approvato le graduatorie degli ammessi e degli esclusi al bando pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari a sostegno del pagamento dei canoni di locazioni in alloggi privati approvato il 24 aprile scorso in risposta all’emergenza epidemiologica da covid 19.

Per poter beneficiare del contributo affitto anche per i mesi di maggio e giugno, i richiedenti ammessi dovranno presentare al proprio Comune di residenza l’autocertificazione riguardante il permanere del requisito della riduzione reddituale per i mesi di maggio e giugno 2020 in misura pari o superiore al 30% rispetto ai mesi di maggio e giugno 2019.

Le autocertificazioni devono essere trasmesse ai comuni di residenza. Per le modalità di consegna della documentazione, lo sportello sociale di Fucecchio risponde al numero 0571-268501.