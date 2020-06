Un programma di investimenti per rilanciare Santa Croce sull’Arno: assemblea Confcommercio

“E’ necessario indirizzare le risorse e definire il programma di investimenti e per questo è fondamentale che a decidere sul futuro di Santa Croce sull’Arno sia chi lavora sul territorio e ne conosce le carenze, i punti di forza e le potenzialità”. Per questo Confcommercio della provincia di Pisa ha organizzato un incontro per rilanciare il commercio e le attività del centro storico.

L’assemblea sarà giovedì 25 giugno alle 14,30 al circolo Shalom di piazza Matteotti. “Durante l’assemblea – spiega il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli – presenteremo una bozza di programma realizzata dopo gli incontri avvenuti in questi mesi con imprenditori e commercianti”.

Un appuntamento importante, insomma, per ascoltare la voce dei commercianti e programmare insieme il futuro. “Nel bilancio di previsione 2020-2022, il Comune ha stanziato misure che ritenevamo indispensabili, come la cancellazione della Tari per i tre mesi di chiusura, l’azzeramento della Cosap per l’intero 2020, la possibilità di installare gratuitamente gazebo o dehors e un contributo di 70mila euro destinato alle attività”.

Insieme a Favilli sarà presente all’incontro il consulente di Confcommercio Provincia di Pisa Giacomo Gozzini che ribadisce la necessità di presentare un programma condiviso da tutti i commercianti. “Sul tavolo ci sono molte questioni importantissime per Santa Croce, che oltre alla difficoltà causate dall’emergenza Covid necessita di un rilancio complessivo ormai da troppo tempo, in particolare per il centro storico. Servono interventi di riqualificazione urbana, di valorizzazione dei negozi di vicinato e pacchetti di agevolazioni fiscali ad hoc. Di questi argomenti parleremo insieme ai commercianti, nell’ottica di una complessiva riqualificazione della città”.