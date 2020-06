Morelli tra i vicepresidenti di Confindustria Firenze

Azzurra Morelli è stata confermata tra i vicepresidenti del consiglio di presidenza di Confindustria Firenze. Neo presidente è Maurizio Bigazzi. Morelli è Ceo di Pellemoda con le deleghe a capitale umano, formazione e sostenibilità.

“Il particolare momento storico che viviamo – ha detto il sindaco Brenda Barnini – impone la partecipazione attiva di tutti perché, oggi più che mai, l’impresa è al centro della ripresa economica e sociale del Paese. La conferma di Azzurra Morelli come vice presidente di Confindustria Firenze è un riconoscimento per tutto il mondo produttivo di Empoli. Azzurra e la sua azienda PelleModa rappresentano l’eccellenza e oggi, ancora di più, la capacità di reagire alle difficoltà. Sono certa che grazie alla sua sensibilità porterà il suo contributo partendo dall’esperienza e dalla conoscenza maturata in questi anni, fiera di rappresentare la classe imprenditoriale dell’Empolese Valdelsa.

Ancora una volta un’imprenditrice è impegnata ai vertici della associazione degli industriali, peraltro l’unica donna presente nel team del nuovo presidente Bigazzi. Sono convinta che Azzurra si contraddistinguerà in queste nuove deleghe per stessi impegno, tenacia e passione che ha mostrato in questi anni in Confindustria fiorentina. A lei e al nuovo consiglio di presidenza vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.