“Solo un’azienda su 4 è a pieno regime, ma si lavora secondo Protocollo”

“In questo momento la preoccupazione principale del settore risulta essere il livello di domanda di pellami da parte della clientela: solo un’azienda su 4 dichiara di aver ripreso l’attività produttiva a pieno regime, con oltre il 70% a regime parziale. Vi è una totale mancanza di ordini per l’11% delle aziende campione e parziale per il 55%, con un’azienda su due che ha subito una cancellazione degli ordinativi o segnala, comunque, di aver avuto problemi commerciali con la clientela”.

Con questa situazione, a 6 settimane dalla sua costituzione, il Comitato Territoriale del Distretto Toscano traccia un primo bilancio della sua attività. Il Comitato, partecipato dalle rappresentanze datoriali e sindacali presenti sul territorio (Assoconciatori, Consorzio Conciatori, Unione Industriali di Pisa, Assa, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil), coordinato da Unic Concerie Italiane, è nato per diffondere tra aziende e lavoratori del Distretto il protocollo AntiCovid e raccogliere e promuovere le migliori pratiche (qui).

Il 16 giugno è stata portata a termine l’attività di monitoraggio sull’applicazione del protocollo nelle concerie e nelle lavorazioni conto terzi. “Si è svolta attraverso l’invio di questionari, con la garanzia dell’anonimato per chi rispondeva, tramite cui i datori di lavoro, gli Rsu o Rsa, gli Rls e i Medici del Lavoro, hanno segnalato criticità incontrate nell’applicazione del protocollo e soluzioni adottate per la gestione della ripresa dell’attività lavorativa in sicurezza.

Il quadro che emerge è più che positivo sia in termini quantitativi (oltre 130 questionari restituiti compilati) che di contenuto come risulta dall’analisi delle risposte e dei dati: la totalità delle aziende partecipanti all’indagine ha, infatti, adottato il previsto protocollo di sicurezza, senza incontrare particolari problemi a riguardo, con oltre tre quarti del campione che, alla data della rilevazione, aveva costituito il comitato aziendale per l’applicazione e la verifica del documento.

Le parti esprimono soddisfazione per l’impegno mostrato dalle aziende e dalle maestranze nel rispettare le prescrizioni per la prevenzione del contagio, ma anche per la concreta e proficua gestione delle relazioni sindacali, confermando un quadro di sostanziale sicurezza. Viene comunque ribadita l’importanza di continuare a osservare in maniera attenta le misure di sicurezza anticontagio e, a tal proposito, il Comitato di Distretto continuerà la sua opera di verifica, supporto e sostegno alle aziende ed ai lavoratori su questa materia”.