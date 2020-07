Danni da maltempo e contributo affitti a San Miniato, come ottenerli

A 7 mesi di distanza dalla violenta ondata di maltempo che si abbatté sul territorio di San Miniato a novembre 2019 (qui), sono stati definiti dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dagli uffici regionali a supporto del commissario delegato, i modelli utilizzabili dai nuclei familiari e dalle attività economiche e produttive danneggiati.

Nel frattempo è aperto anche il bando per il contributo affitto per l’anno 2020, per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Fino al 12 agosto 2020 sarà possibile presentare la domanda esclusivamente on line, attraverso la piattaforma accessibile tramite la notizia pubblicata sulla home page del sito del Comune.

Danni da maltempo

Era particolarmente atteso dalle tante realtà del territorio che, in una manciata di ore, si sono trovate a fare i conti con fango e devastazione. Sul sito del Comune sono pubblicati due modelli (modello B1 per i nuclei familiari, modello C1 per le attività economiche e produttive) attraverso i quali richiedere il contributo di immediato sostegno per un importo massimo di 5mila euro per i nuclei familiari e di 20mila euro per le attività economiche e produttive per il recupero della funzionalità dell’abitazione principale, abituale e continuativa oppure della sede dell’attività economica e produttiva.

La compilazione di questi moduli è utile anche per la ricognizione dei danni subiti, ai fini di un’eventuale attivazione di procedura di contributo che potrebbe avere importi maggiori e con finalità di ripristino degli immobili sopra indicati, con danni maggiori, più gravi e tali da non poter essere ripristinati con il contributo di immediato sostegno.

Possono essere segnalati anche danni alle pertinenze, a condizione che si configurino come unità strutturale unica rispetto all’immobile principale e alle aree o fondi esterni a condizione che siano direttamente funzionali all’accesso al fabbricato principale.

Inoltre possono inoltre essere segnalati danni agli arredi della cucina e relativi elettrodomestici e della camera da letto per le abitazioni principali e quelli ai locali destinati al ristoro e ai relativi elettrodomestici per le attività d’impresa, mentre non sono accoglibili richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in maniera difforme dalle vigenti disposizioni urbanistiche e comunque dalla normativa. La domanda deve essere entro il 7 agosto 2020. Per informazioni: protezionecivile@comune.san-miniato.pi.it o 0571406550.

Contributo affitti

I requisiti richiesti per accedere al bando sono di essere in possesso della residenza nel Comune, di essere conduttori di un alloggio con regolare contratto di locazione, di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alcun alloggio ad uso abitativo. Inoltre l’indicatore della situazione economica (ISE) non deve superare i 28.216,37 euro e quello della situazione economica equivalente (ISEE) non deve superare i 16.500 euro.

Le attestazioni ISE e ISEE devono essere relative ai redditi conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare, mentre il valore del canone di locazione è quello dell’anno 2020, risultante dai contratti di locazione, al netto degli oneri accessori. Per informazioni rivolgersi al servizio politiche abitative (0571 406840 – domus@comune.san-miniato.pi.it) negli orari di apertura. L’accesso al servizio è regolato solo su appuntamento e negli orari previsti.