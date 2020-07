“Rinviare i versamenti, le aziende non ce la fanno”: oggi la maxi scadenza

“Nonostante i nostri numerosi appelli, il Governo non ha risposto alla sollecitazione delle piccole imprese di rinviare il termine“. Così, oggi 20 luglio, molte imprese non ce l’hanno fatta a pagare la maxi scadenza fiscale del 20 luglio per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap e ora rischiano multe.

L’allarme è di Cna Pisa che precisa come “La stragrande maggioranza dei soggetti che esercitano attività economiche rientranti negli Indici sintetici di sostenibilità o che sono in regime forfetario o in regime di vantaggio denuncia difficoltà molto serie nell’adempiere alla corretta liquidazione delle imposte dovute nei termini.

Anche nel nostro territorio pisano ci sono grandi difficoltà in tutte le categorie e molti non ce la faranno a pagare, esponendosi ad ulteriori sgravi e sanzioni e anche chi ce la farà, lo potrà fare solo a costo di grandi sacrifici.

A creare queste difficoltà non sono solo i, comprensibili, problemi di liquidità ma anche i ritardi nella determinazione degli importi da versare accumulati nel periodo in cui la gestione dei provvedimenti legati all’emergenza è stata in cima ai pensieri degli imprenditori.

Il Governo non indugi a emanare un provvedimento di buon senso che rinvii i versamenti perlomeno al 16 ottobre, evitando così l’affollamento di adempimenti fiscali già previsti a settembre”.