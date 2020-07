L’Ecobonus nel Decreto Rilancio, webinar alla Camera di Commercio

Il Decreto Rilancio ha introdotto l’Ecobonus 2020, un credito d’imposta del 110% sulle spese sostenute per gli interventi realizzati sugli edifici volti all’aumento della efficienza energetica, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Per offrire alle imprese e a tutti i soggetti interessati una rappresentazione esaustiva dell’agevolazione, analizzandone gli aspetti normativi, tecnici e fiscali, la Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con Fondazione Isi e Unioncamere Toscana, organizza per domani giovedì 30 luglio alle 16, un webinar informativo gratuito.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il link presente sul sito www.pi.camcom.it

Il webinar si inserisce all’interno del progetto Azioni per l’Economia Circolare, promosso da Unioncamere Toscana e al quale aderiscono la Camera di Commercio di Pisa, Prato, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Maremma e Tirreno, con coordinamento a livello regionale di Fondazione ISI. L’obiettivo del progetto è la sensibilizzazione e la formazione delle imprese dei territori sulle pratiche dell’economia circolare e sui benefici economici e sociali derivanti dall’adozione dei principi della sostenibilità ambientale.