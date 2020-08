Dal reale al virtuale: la rivoluzione della tecnologia

Rispetto al passato la tecnologia sta cambiando sempre di più su tanti aspetti della vita quotidiana non solo delle persone, ma anche delle imprese. Dal reale al virtuale, infatti, la rivoluzione della tecnologia è inarrestabile con la conseguenza che si può solo gestire e adottare a partire dalle comunicazioni e dai rapporti interpersonali, e passando per l’intrattenimento e per l’accesso e la fruizione dei servizi.

Come la tecnologia ha rivoluzionato il mondo della fotografia

Per esempio, rispetto solo a pochi anni fa, la tecnologia ha rivoluzionato il mondo della fotografia non solo con la diffusione a macchia d’olio dell’uso di macchine fotografiche digitali, ma anche con i telefonini di nuova generazione che hanno fino a quattro fotocamere per scatti ad alta risoluzione pure in modalità panoramica.

Meno testi, più foto e più video per interagire e comunicare sui social network

Le foto, inoltre, sono ormai essenziali per la comunicazione incisiva e visuale sui social network, da Instagram a Twitter, e passando per Facebook. E lo stesso dicasi pure per applicazioni come WhatsApp secondo la tendenza che, non a caso, sta portando gli utenti dei social network a scrivere sempre meno testi, ed a pubblicare sempre di più foto e video.

Come la tecnologia sta rivoluzionando il settore dell’intrattenimento

Per quel che riguarda invece i prodotti ed i servizi di intrattenimento come la slot Book of Ra, la Rete è ormai il canale principale per la fruizione di contenuti. Per esempio, andare al cinema ha ancora tutto il suo fascino, ma in realtà sono ormai in tanti a scegliere, invece, il blockbuster da vedere in streaming online a casa con i parenti e con gli amici.

Tra i servizi di intrattenimento rivoluzionati con l’evoluzione tecnologica, grazie sempre allo streaming, spicca pure la fruizione della musica visto che, così come il disco in vinile è ormai un prodotto ricercato solo dai collezionisti, allo stesso modo il mercato della discografia su cd è stato sostanzialmente soppiantato dalla musica accessibile e fruibile, spesso gratis, in formato digitale.

La rivoluzione della tecnologia nell’accesso ai servizi

La tecnologia, dal lato dei servizi, ha cambiato radicalmente il rapporto tra i cittadino e le Amministrazioni Pubbliche, e quello tra gli utenti e le imprese privati di molti settori dell’economia a partire da quelle del settore bancario e finanziario. Per esempio, è ormai una prassi consolidata chiedere ed ottenere un certificato online, fare un bonifico via web o trasferire ed investire denaro con un click. E lo stesso dicasi pure per il software che ormai non si installa più sulle macchine di elaborazione, ma è disponibile direttamente via web in modalità free, con le funzionalità di base, oppure a pagamento nelle versioni premium.

Dal virtuale al reale, ecco i trend tecnologici del presente e del futuro

Nel presente come e soprattutto in futuro, per il settore tecnologico tenderà così ad essere sempre più comune l’uso parole come iper automazione, realtà virtuale e realtà aumentata, cloud distribuito, guida autonoma, edge computing, Internet of Things, 5G, machine learning ed A.I. (Artificial Intelligence).