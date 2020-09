I bitcoin hanno reso le transazioni senza problemi

Bitcoin è una valuta digitale e una delle forme più popolari di criptovaluta. I bitcoin non sono finanziati, supportati o approvati da alcuna banca centrale o organizzazione finanziaria e le transazioni in bitcoin vengono eseguite tra pari e reti senza alcun intermediario. I bitcoin possono essere scambiati con articoli o servizi con commercianti che riconoscono e riconoscono i bitcoin come mezzo di pagamento. La rete P2P regola e autentica il trasferimento di Bitcoin tra peer.

Portafoglio Bitcoin: funzioni e caratteristiche importanti

Il portafoglio Bitcoin.com è uno strumento di portafoglio non custodito e ricco di funzioni per transazioni di criptovalute Bitcoin Cash e Bitcoin. Una delle caratteristiche più vantaggiose dell’app è che supporta una funzionalità unica chiamata “portafoglio condiviso”. Popolare come portafoglio multi-firma, un portafoglio condiviso è raggiungibile da più utenti e richiede almeno uno di questi “co-firmatari” per approvare e convalidare la spesa di Bitcoin dal portafoglio condiviso.

Tipi di portafoglio Bitcoin

Ci sono qui vari tipi di portafogli Bitcoin che soddisfano requisiti diversi e differiscono in termini di accessibilità, praticità e sicurezza. I diversi tipi di portafogli digitali sono bitcoin fisici, carta e dispositivi mobili, web, desktop e hardware. Ci sono molte società di consulenza finanziaria come crypto engine che offrono una guida prolifica ed esperta sui portafogli Bitcoin, sulle loro funzioni e sul trading.

Bitcoin fisici

Il Bitcoin fisico è in genere precaricato con un numero definito di bitcoin e lo scopo è che il suo valore non può essere speso finché la chiave privata rimane nascosta. Ciò si ottiene generalmente utilizzando un timbro a prova di manomissione. I Bitcoin fisici sono un modo appropriato per mantenere i fondi in modo più sicuro e possono essere estremamente vantaggiosi quando si fa trading.

Carta

Un portafoglio di carta è fondamentalmente un file che comprende un indirizzo di comunità per ottenere Bitcoin e una chiave privata, che consente di utilizzare o allocare Bitcoin conservato in quella posizione. I portafogli di carta sono spesso pubblicati nella disposizione dei codici QR in modo che sia possibile scansionarli rapidamente e aggiungere le soluzioni a un portafoglio di programmi software per fare un accordo. Un portafoglio di carta può essere creato utilizzando servizi come BitAddress o Bitcoinpaperwallet, che consente agli utenti di generare un indirizzo Bitcoin casuale con la chiave auto-privata. Le chiavi create possono quindi essere pubblicate, con alcune funzionalità che offrono un piano a prova di manomissione o anche la scelta di raccogliere i tag olografici.

Mobile

Per coloro che utilizzano energicamente Bitcoin su base quotidiana, pagando prodotti nei negozi o scambiandoli peer to peer, un portafoglio Bitcoin mobile è uno strumento indispensabile e molto utile. Funziona come un’app sullo smartphone, mantenendo le chiavi private e consentendo all’utente di pagare i propri beni direttamente dal telefono. Inoltre, alcune app consentono agli utenti di utilizzare l’aspetto della comunicazione near-field dei loro smartphone, il che significa che possono semplicemente toccare il telefono contro il terminale senza dover offrire alcuna informazione per la transazione. In un certo senso, è anche sicuro e protetto.

Web

I web wallet memorizzano le chiavi private su un server, in modo sicuro, che è continuamente online e regolato da un controller di terze parti. Vari servizi offrono diverse funzionalità, alcune delle quali possono essere rese compatibili con i portafogli mobili e desktop e ripetere gli indirizzi attraverso i dispositivi all’interno della rete.

Desktop

I portafogli desktop vengono scaricati e collegati al computer senza problemi, memorizzando le chiavi riservate sul disco rigido. Per definizione, sono più sicuri dei portafogli online e mobili, poiché non dipendono da terze parti per le loro informazioni e rubare o hackerare le stesse è un compito molto difficile. Sono ancora collegati a Internet, il che li rende fondamentalmente meno sicuri. Tuttavia, i portafogli desktop sono le migliori soluzioni per coloro che gestiscono piccole quantità di Bitcoin dai loro computer desktop.

Hardware

Un portafoglio hardware è un tipo unico di portafoglio Bitcoin che conserva e preserva le chiavi private dell’utente in un dispositivo hardware protetto. È il modo più protetto per conservare enormi quantità di Bitcoin.

I bitcoin possono essere utilizzati per acquistare merci di vario genere. Tuttavia, i pagamenti all’estero sono privi di problemi ed economici con i bitcoin in quanto non sono soggetti alle norme normative di un determinato paese o autorità.

