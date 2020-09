Il vero mantra del trading di Bitcoin

Una criptovaluta è una piattaforma di scambio, proprio come le valute dei paesi come dollari USA, sterline ed euro. Ma la differenza sorprendente è che la criptovaluta è di forma digitale e utilizza procedure di crittografia per regolare la concezione degli elementi monetari e per autenticare l’allocazione dei fondi. Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta che viene negoziata e scambiata in un mercato chiamato blockchain.

Bitcoin: una panoramica

L’asset digitale, Bitcoin, viene utilizzato come altre risorse in cambio di articoli e servizi. Contrariamente alle valute e ai possedimenti convenzionali, il bitcoin è facilmente trasportabile, isolabile e irrecuperabile. Bitcoin, la rete distribuita, consente agli utenti di effettuare transazioni dirette, tra conoscenti e rete senza coinvolgere l’intervento di alcun moderatore per controllare la transazione dei fondi. Bitcoin aumenta la competenza del sistema e consente la facilità di servizi finanziari a un costo radicalmente subordinato, fornendo ai trader più forza, supremazia e libertà.

Bitcoin Trading: una rapida occhiata

Il trading di Bitcoin avviene attraverso un podio legittimo e affidabile che aiuta a generare denaro tramite transazioni Bitcoin. Quando l’utente si registra sulla piattaforma, può trascorrere il tempo sul conto campione prima di iniziare con l’attività di trading dal vivo. Quando l’utente ha compreso il nocciolo del trading di Bitcoin, ora è il momento di lavorare con varie rinomate piattaforme di trading di Bitcoin per eseguire con successo questo trading e business. Alcune delle piattaforme di trading Bitcoin popolari e affidabili bitcoin era, Kraken, Robinhood e Gemini.

Modelli di scambio di bitcoin: i generi

Esistono alcune strategie di trading di Bitcoin, ovvero Day Trading, Swing Trading, Scalping e Automated Trading. Nel day trading, si dovrebbe acquisire una posizione sulla base di azioni previste a breve termine e firmarla alla fine della giornata di negoziazione. È la cosa migliore per coloro che desiderano tornare a scopi e prospettive istantanei nello spazio bitcoin, alla luce di notizie emergenti o forme in evoluzione. Se un utente desidera utilizzare in modo ottimale le aperture dallo slancio del mercato, lo swing trading è la scelta migliore. Qui si dovrebbero cogliere le tendenze nel momento in cui si originano e trattenere il luogo finché la deriva non esegue la sua progressione o mostra accenni di intoppo. Per coloro che vogliono governare come trader passivo, il trading automatizzato rappresenta la scelta migliore. Si dovrebbe automatizzare gli eventi di trading per rispondere a condizioni di mercato instabili per conto dell’utente. Infine, se qualcuno desidera mettersi in una situazione per creare entrate piccole ma continue, piuttosto che aspettare un crollo o un crollo del prezzo epocale, niente è una scelta migliore dello scalping. L’idea qui è quella di individuare scambi ricorrenti e infragiornalieri su oscillazioni di prezzo irrilevanti per ottenere profitti ininterrotti.

Fasi del trading di Bitcoin

In modo sequenziale, ci sono quattro fasi del trading di Bitcoin e qualsiasi piattaforma di trading Bitcoin autenticata aiuta a eseguire tutti e quattro i passaggi. Il primo passo è aprire l’account. Per negoziare CFD, si creerà innanzitutto un conto di trading Investors Gold o IG. Ci vogliono solo pochi istanti per impostare e creare l’account e aggiungere fondi. Tieni presente che, a differenza di se qualcuno dovesse acquistare e vendere Bitcoin, non sarà necessario un account con un argomento bitcoin. Questo perché si negozia sui prezzi presentati al trader. Il secondo passo riguarda la creazione di un piano e di uno schema commerciale.

Un piano di trading può aiutare il trader a prendere decisioni accurate e precise anche quando la posta in gioco è alta in modo da non tenere aperte le negoziazioni per ore prolungate o addirittura chiudere inaspettatamente in anticipo. Il passo successivo riguarda la ricerca approfondita. Si dovrebbe essere consapevoli dell’ultimo aggiornamento delle notizie su Bitcoin, indice dei prezzi delle criptovalute, fluttuazioni dei prezzi e tendenze e modelli emergenti. Infine, è necessario piazzare lo scambio inserendo nel ticket di transazione l’importo che si vuole puntare sullo scambio. Per chiudere la posizione, si posiziona semplicemente il contrario del commercio originale. Quindi, se qualcuno porta la prima occorrenza, scambierà la stessa quantità. Le società di trading sigilleranno meccanicamente il ticket dell’affare con la dimensione della posizione.

La natura regionalizzata di Bitcoin ha sia lati positivi che negativi. Poiché non esiste un’autorità dominante che regola i Bitcoin, nessuno può garantire la sua valutazione minima. Se un grande gruppo di commercianti decide di prelevare Bitcoin e abbandonare il sistema, la sua stima diminuirà drasticamente.