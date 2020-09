Tecnologia Blockchain: comprendere la tecnologia alla base dei Bitcoin

La storia dei bitcoin risale all’anno 2009 e da allora molte cose sono cambiate nel mondo dei bitcoin. Ma l’unica cosa che rimane costante è la tecnologia sicura e solida dietro i bitcoin, che si chiama tecnologia Blockchain.

Per un profano comprendere la tecnologia blockchain e altri tecnicismi associati ai bitcoin può sembrare un compito impegnativo. Tuttavia, puoi crypto trader tutti i termini e gli aspetti tecnici associati ai bitcoin.

In questo articolo, proveremo a semplificare la tecnologia blockchain in modo che anche i principianti possano comprendere meglio la tecnologia alla base dei bitcoin.

Tecnologia Blockchain: un’introduzione

Comprendere la tecnologia blockchain è piuttosto semplice. Prima di tutto, capiamo perché si chiama tecnologia blockchain. Si chiama blockchain in quanto la tecnologia si basa su catene di blocchi di bitcoin. I blocchi sono ammassi o gruppi di dati che forniscono informazioni su una transazione specifica.

Tre tipi principali di dati sono archiviati in blocchi

I dettagli su una particolare transazione come la data, l’ora e l’importo memorizzato nei blocchi. I dati e le informazioni sui partecipanti alla transazione. Sono dati distintivi che aiutano a distinguere i partecipanti l’uno dall’altro. Queste caratteristiche distintive sono chiamate hash nella tecnologia blockchain.

Ogni blocco nella tecnologia blockchain può contenere fino a 1 MB di dati. Questa dimensione potrebbe non sembrare troppo grande per te, ma può contenere migliaia di transazioni.

La parola catena all’interno della tecnologia blockchain indica il collegamento di tutti i blocchi di bitcoin. Quando un blocco ottiene nuovi dati, viene aggiunto alla catena. Ma, per essere aggiunto alla catena, ogni blocco deve soddisfare determinati criteri.

Criteri per i blocchi da aggiungere nella catena

Di seguito sono riportati alcuni dei principali criteri che devono essere soddisfatti se il blocco deve essere aggiunto alla catena:

La transazione deve avvenire. In caso contrario, il blocco non verrà aggiunto alla catena. La transazione dovrà essere verificata prima di essere aggiunta alla catena. Un hash deve essere assegnato a ciascun blocco prima di essere aggiunto alla catena.

Pertanto, dopo il soddisfacimento di tutti questi criteri, i blocchi vengono aggiunti alla blockchain.

Una volta che i blocchi vengono aggiunti alla catena, diventano informazioni pubbliche e, quindi, chiunque può vedere i dettagli della transazione.

Perché la tecnologia blockchain è amata dalle persone?

Numerose ragioni sono responsabili del motivo per cui le persone amano la tecnologia blockchain.

Accurato

Sarai sorpreso di sapere che migliaia di computer stanno lavorando giorno e notte per verificare la transazione. Pertanto, c’è una possibilità quasi trascurabile di errori umani quando la tecnologia blockchain viene utilizzata per le transazioni bitcoin. Affinché un errore si manifesti nella tecnologia blockchain, lo stesso errore deve essere commesso da almeno il 51% dei computer che stanno controllando la transazione. Pertanto, l’accuratezza fornita dalla tecnologia blockchain è ciò che la rende speciale ed efficiente.

Efficiente

Quando effettui transazioni attraverso percorsi tradizionali come le banche, ci sono possibilità di battute d’arresto. La parte peggiore dei canali tradizionali è che hanno orari di lavoro, orari di chiusura e festività particolari. Ma, quando si tratta della tecnologia blockchain, funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pertanto, non ci sono possibilità di battute d’arresto e ritardi. Pertanto, quando effettui una transazione in bitcoin, non ci vorranno più di 10 minuti per completare la transazione. Infatti anche le transazioni vengono confermate e messe in sicurezza entro poche ore.

Trasparenza

La trasparenza è uno degli attributi più importanti dei bitcoin. Sebbene le transazioni che esegui attraverso la tecnologia blockchain non siano anonime, sono riservate al 100%. In effetti, tutte le informazioni personali sui clienti vengono mantenute private. Nessuno sviluppatore, infatti, può modificare la codifica della transazione. Pertanto, la tempra dei dati è impossibile quando si utilizza la tecnologia blockchain.

La tecnologia blockchain è la nuova parola d’ordine e il suo utilizzo per bitcoin viene elogiato in tutto il mondo. L’investimento in bitcoin è facile e sicuro perché è supportato da una tecnologia completa ed estremamente sofisticata come la blockchain.

Sebbene le persone ora utilizzino la tecnologia blockchain anche per tutte le altre aree di lavoro, la tecnologia è ancora nota a causa dell’uso nelle transazioni bitcoin.