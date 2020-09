Tutto quello che devi sapere sulle transazioni Bitcoin

La tecnologia Bitcoin ha più di un decennio. Molte piattaforme e software hanno semplificato le transazioni e i processi bitcoin per noi. Ma se sei una creatura curiosa come me, devi indovinare come funziona effettivamente la transazione bitcoin.

Se sei interessato, approfondiamo l’argomento.

Il processo di transazione

La transazione bitcoin consiste di tre processi, il processo di input, l’importo e l’output. Facciamo un esempio in cui una persona di nome A invia bitcoin a una persona di nome B. L’input si riferisce all’indirizzo del mittente e al record della moneta all’interno. L’importo si riferisce al valore del bitcoin che A sta inviando a B. L’output si riferisce al portafoglio che accetterà il Bitcoin, ovvero l’indirizzo di B in questo caso.

In questo caso, se la persona A vuole inviare bitcoin alla persona B, la rete deve convalidare la transazione. La rete convaliderà inizialmente che la persona A ha abbastanza bitcoin nel suo portafoglio. Una volta che il processo è stato convalidato dalla rete, la transazione viene raggruppata in blocchi poiché la transazione bitcoin dipende dalla transazione blockchain. La transazione aggiunta alla blockchain diventerà irreversibile e non potrà essere annullata.

Quanto tempo ci vuole per completare la transazione bitcoin?

La velocità delle transazioni bitcoin può dipendere da diversi fattori. Prima di tutto, tutte le transazioni devono essere verificate dai minatori sulla blockchain. Se la coda è sovraccarica, la transazione non può aver luogo. In questo caso, la transazione verrà messa in attesa fino al caricamento del blocco successivo.

Oltre a questo, un altro fattore che determina il tempo impiegato per completare la transazione bitcoin è la dimensione dei blocchi bitcoin. Secondo la regola attuale, la dimensione dei blocchi bitcoin è limitata a 1 MB. Pertanto, questo limita ogni blocco a un numero specifico di transazioni. Pertanto, se la dimensione del blocco bitcoin è superiore a 1 MB, può rallentare la velocità delle transazioni bitcoin.

Oltre a ciò, la dimensione della transazione bitcoin può anche variare a seconda del processore blockchain che stai utilizzando. È sempre consigliabile utilizzare un processore bitcoin sicuro e protetto per ottenere i migliori risultati di transazione bitcoin.

Transazione interna vs esterna

La velocità della transazione bitcoin può anche variare a seconda del tipo di transazione che stai effettuando. Ad esempio, la velocità di transazione interna è piuttosto rapida. Tuttavia, le transazioni esterne possono richiedere più tempo per essere completate. Le informazioni fornite bitcoincode possono sempre aiutarti nel caso in cui tu sia bloccato in qualsiasi tipo di transazione esterna.

Commissione di transazione Bitcoin

Diversi fattori determinano la commissione di transazione bitcoin. Molti portafogli consentono agli utenti di impostare manualmente la commissione di transazione bitcoin. La parte della transazione bitcoin che non è dovuta al destinatario o restituita come cambio è inclusa nella commissione di transazione bitcoin. La commissione di transazione Bitcoin va ai minatori e vengono utilizzati per aumentare la velocità della transazione e per incentivare i minatori ad accelerare il processo di transazione.

Approfondire le transazioni bitcoin

I bitcoin vengono inviati al portafoglio bitcoin in una transazione. I portafogli in realtà non contengono i bitcoin. Invece, vengono utilizzati per memorizzare gli indirizzi bitcoin. Ciò significa il record di tutte le transazioni bitcoin che effettui. La maggior parte degli indirizzi bitcoin sono lunghi 34 caratteri e includono lettere e numeri.

Questi indirizzi bitcoin a 34 caratteri sono anche chiamati chiave pubblica. Questa chiave è l’indirizzo che condividi con le persone quando desideri ricevere Bitcoin nel tuo portafoglio. Oltre a questo, ottieni anche una chiave con 64 numeri e caratteri che vengono chiamati come chiavi private. La chiave privata ti aiuterà ad accedere al tuo account.

Con la migliore tecnologia che supporta i bitcoin, puoi essere abbastanza sicuro che le tue transazioni e portafogli bitcoin siano al sicuro.

Prima di pianificare di investire il tuo tempo nel trading di bitcoin, è importante conoscere i dettagli di base sui bitcoin e tutti i termini ad esso associati.

Le transazioni Bitcoin sembrano un compito impegnativo per un profano, ma non lo è. La tecnologia alla base dei bitcoin è piuttosto semplice e diretta.

Speriamo che questo articolo ti sia utile per ottenere informazioni sulle transazioni bitcoin.