PreGel, il marchio che produce ingredienti di alta qualità per gelateria e pasticceria, ha siglato la partnership con Le Village by Crédit Agricole Parma, il secondo Village italiano di Crédit Agricole dopo quello di Milano, e 35esimo del network internazionale sviluppato dall’istituto in Francia e in Europa, Le Village by CA Parma ospita ad oggi 29 startup ed è già diventato un punto di riferimento per l’innovazione di tutto il territorio emiliano.

“Collaborare per innovare” è il valore cardine che ha ispirato la partnership tra Le Village e PreGel, azienda che da sempre investe nello studio e sviluppo di nuovi prodotti e di soluzioni che soddisfino le esigenze del mercato: nasce da qui la scelta di promuovere le giovani realtà locali con un alto potenziale tecnologico e innovativo e con l’impegno di sostenerle mettendo a loro disposizione tutto il know-how aziendale e l’esperienza internazionale maturata da oltre cinquant’anni nel settore della gelateria, pasticceria e beverage.

“Il post Covid porterà un cambiamento radicale nei consumi e nel sistema economico – ha dichiarato Vittorio Rabboni, amministratore delegato di PreGel in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Le Village by CA di Parma – e nei momenti di cambiamento è importante agire e trovare soluzioni innovative per stimolare il mercato, per aiutare i clienti e per trovare nuove opportunità di business. La nostra partecipazione tra i partner di Le Village nasce per sostenere l’innovazione nel nostro territorio e le giovani imprese. Ripensare in digitale, una sfida per realtà storiche come la nostra ma anche un progetto virtuoso che abbraccia la nostra visione strategica che si basa da oltre cinquant’anni sull’innovazione.”

L’open innovation crea più valore aziendale per competere al meglio sul mercato, la condivisione delle risorse tecnologiche e soprattutto di idee innovative da parte delle start up permetterà di passare rapidamente dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, velocizzando i processi aziendali e promuovendo lo sviluppo di nuovi prodotti.

La collaborazione di PreGel con Le Village è un punto di partenza per un virtuoso progetto territoriale che pone al centro lo sviluppo innovativo e sostegno dei giovani talenti e del business del futuro.