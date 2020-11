Santa Maria a Monte aiuta le imprese chiuse: 20mila euro per il bonus acqua

La giunta comunale di Santa Maria a Monte ha deciso di destinare contributi alle imprese che hanno subìto le chiusure alla propria attività per effetto dei Decreti emanati durante lo stato di emergenza epidemiologica da covid 19 (qui).

Il Comune ha infatti messo a disposizione 20mila euro sotto forma di bonus idrico per un massimo di 200 euro a singola attività economica richiedente. Le risorse economiche necessarie comprendono sia somme proprie del bilancio comunale che somme provenienti da Acque. A tal fine sono in pubblicazione sul sito internet del Comune sia il Bando che il modello di domanda a cui le attività del territorio aventi i requisiti di legge potranno aderire.

A queste misure si aggiungono 7.500 euro per l’esclusione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap) e della tassa rifiuti temporanea (Tari) per i mercati e per le attività edilizie. “Queste misure – spiega l’assessore alle attività produttive Roberto Michi – si aggiungono a quelle già varate ad aprile per dare un piccolo aiuto ai tanti imprenditori che si sono trovati improvvisamente a chiudere la propria attività e hanno avuto difficoltà nella riapertura”.

“Il Comune di Santa Maria a Monte – aggiunge la sindaco Ilaria Parrella – è vicino alla sua comunità e con questa manovra vogliamo aiutare per quanto possibile le nostre imprese in un momento difficile e vogliamo essergli vicini nell’affrontare la ripartenza”.