Pacchi alimentari e sostegno alle famiglie: Santa Maria a Monte ci mette più di 32mila euro

Oltre a quelli riservati alle attività (qui), il Comune di Santa Maria a Monte ha varato una serie di interventi a favore dei cittadini che sono stati colpiti maggiormente dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Sono infatti stati messi a disposizione 25mila euro per i pacchi alimentari e altri 7.500 euro di aiuti alle famiglie in difficoltà.

“Sono già stati consegnati – spiega la presidente del comitato Nicla Bernardeschi – i primi pacchi alimentari per un valore di 5mila euro circa grazie al Comitato di Solidarietà e a tutte le persone che hanno contribuito anche con piccole somme a costituire questo fondo che ora può davvero aiutare le famiglie in difficoltà”.

La procedura di assegnazione non è stata modificata, pertanto il cittadino interessato ad usufruire di tale aiuto dovrà presentare apposita domanda secondo lo schema posto in pubblicazione sul sito del Comune. Saranno inoltre destinati a situazioni familiari di difficoltà scaturite dall’emergenza covid 19 (perdita di lavoro, mancato rinnovo di contratti di lavoro) e casi sociali aiuti derivanti dal fondo inter istituzionale della Società della Salute e da altri fondi del bilancio comunale.

In entrambi i casi sarà una commissione sociale a valutare le singole situazioni e a disporre le assegnazioni dei contributi e le finalità (aiuti per il pagamento di spese per utenze, affitti, spese mediche e medicinali). “Tutti questi interventi – chiarisce l’assessore alle politiche sociali Manuela Del Grande – sono destinati a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà scaturite dall’emergenza Covid e rappresentano un importante aiuto in un momento particolarmente difficile a tanti nostri concittadini”.