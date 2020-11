Lavorare nella moda: al Poteco il corso gratuito

Sono aperte fino al 2 dicembre le iscrizioni per il corso di formazione Moda, promosso dal Polo Tecnologico Conciario con agenzia formativa Forium, Università di Pisa e Tre Zeta Group srl. Il corso è gratuito, rivolto ad un massimo di 15 persone, maggiorenni, inattive o disoccupate e mira a formare tecnici del settore moda attraverso un percorso di studi trasversale utile a dare diverse competenze.

Dalla realizzazione del prototipo al prodotto finito, la figura professionale in uscita dal corso sarà in grado di provvedere, tra l’altro, alla gestione e alla pianificazione strategica e commerciale di prototipi e idee innovative, a supporto di tutte le parti, dall’università alle imprese, interessate a valorizzare in termini commerciali i propri risultati di ricerca.

Finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020, il corso rientra nell’ambito di Giovanisì e prevede attività teoriche oltre ad esperienze pratiche utili a dare ai corsisti competenze subito spendibili nel mondo del lavoro già al termine del percorso formativo. Nel rispetto della normativa per la gestione dell’emergenza Covid le attività teoriche potranno essere svolte attraverso piattaforma digitale.