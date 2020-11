Conti aziendali: quali opportunità per le SRL?

Quando si mette su un’impresa occorre scegliere una forma giuridica che la rappresenti a pieno, una delle più utilizzate è la SRL. Tale sigla sta per Società a Responsabilità Limitata, per fondarla è opportuno stanziare un capitale, quest’ultimo, però, con le ultime novità introdotte nell’ambito finanziario, deve essere necessariamente depositato su un conto corrente intestato all’azienda. Tale aspetto, come qualcuno potrebbe pensare, non è esclusivamente negativo, anzi, dà diversi vantaggi alla società.

Adempimenti di legge per le SRL

La legge italiana dice che le SRL devono aprire un conto corrente dedicato, così da gestire i flussi di denaro in entrata e in uscita relativi all’attività aziendale. Fino a qualche mese fa questo non era sancito in modo ufficiale: era stato il decreto del 2008 ad aver abolito tale aspetto della legge Bersani, ma con la nuova legge di bilancio 2020 è tornato questo obbligo.

Se prima l’azienda poteva avere un deposito finanziario a nome di un privato attualmente non è più possibile, quindi tutti: dalle grandi aziende a quelle piccole, dai liberi professionisti possessori di partita IVA fino a chi si avvale del regime forfettario, deve aprire un conto corrente a nome dell’azienda. Gli unici che hanno la proroga di un anno sono le startup, delle realtà giovani che si dedicano all’innovazione, che hanno appena aperte, ma dovranno necessariamente mettersi in regola entro il 2021.

I conti correnti aziendali chiamati, in alcuni casi, anche business, rispetto a quelli personali, cioè intestati a una persona fisica, hanno alcune differenze. Infatti sono stati ideati per la gestione dei soldi in campo lavorativo e non per fare movimenti personali. L’aspetto principale da rilevare è che questi sono stipulati a nome della SRL ma oltre a ciò spesso hanno: le spese azzerate o molto ridotte, permettono di fare dei bonifici automatici o ripetuti per la gestione degli stipendi. Inoltre danno la possibilità di incassare facilmente i soldi trasferiti attraverso il POS e non di rado prevedono l’accesso agevolato a prestiti o assicurazioni, che sono sempre utili nell’ambito lavorativo.

Come funzionano i conti per le SRL

Avere un conto business non deve essere visto esclusivamente come una scocciatura infatti, rispetto a uno classico, può dare all’azienda che lo stipula alcuni vantaggi facilitandola a far fronte alle esigenze delle società a cui, appunto è dedicato. Gli aspetti principali che potrebbero essere agevolati in tal senso sono:

Contabilizzare in modo semplificato le entrate e le uscite soprattutto per fini fiscali, dichiarando in poco tempo qual è il fatturato di un anno. In tal senso si possono anche agevolare i controlli, qualora ce ne fossero.

Eliminare i problemi che si possono avere con banche che, a volte, quando il conto è intestato a un privato, erogano con difficoltà bonifici a nome della società.

Evitare di incorrere in controlli di "antiriciclaggio" fatti occasionalmente dagli istituiti bancari, soprattutto quando si spostano grandi cifre su depositi di singoli cittadini.

I conti correnti aziendali forniti dai diversi istituti bancari sono molto vari tra loro, normalmente tutti danno la possibilità di:

Procedere con differenti tipi di pagamento , ad esempio: con una carta di credito, con F24, con POS o con un versamento tramite codice IBAN.

Avere una pagina di home banking dedicata.

Accedere a offerte e vantaggi esclusivi.

Oltre che i conti dedicati alle SRL dalle filiali che si trovano sul territorio si può anche decidere di rivolgersi a realtà che operano esclusivamente online, queste, danno le medesime garanzie delle altre ma, a volte, proprio perché non hanno delle sedi fisiche riescono a dare dei prezzi più convenienti.

In ogni caso per aprire un conto corrente aziendale, similmente a quello dedicato ai privati, occorre fornire all’istituto bancario vari documenti che connotano l’SRL, i principali sono: la partita Iva, l’accordo di stipula della società e le indicazioni sulla sede fisica che è presente sul territorio.