Lineapelle e Stronger together ci riprovano: confermata l’edizione di marzo 2021

“Grazie al grande lavoro di squadra, alle sinergie messe in atto e ai segnali positivi registrati nella passata edizione, a marzo 2021 sarà riproposto il progetto espositivo #strongertogether”. Gli appuntamenti fieristici del fashion system, infatti, si svolgeranno per la seconda volta nelle stesse date, dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere fieristico di Fieramilano Rho.

L’offerta fieristica sarà completata da Lineapelle che, il 23 e il 24 marzo 2021, metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi ed esclusivi per la moda e il design. Nell’ambito di un vero e proprio hub espositivo che partirà con Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux, al gioiello e all’accessorio moda da indossare che aprirà le porte sabato 20 marzo e sarà in scena fino a lunedì 22 marzo 2021, passando da 4 giorni a 3.

Da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021, sempre riducendo la durata espositiva di un giorno, apriranno i loro padiglioni Micam Milano (il salone internazionale delle calzature), Mipel (l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle) e TheONE Milano (il salone dell’haut-à-porter femminile che ospita il meglio della produzione di abbigliamento in tessuto, pelliccia e pelle).

Come lo scorso settembre, le manifestazioni si svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa in essere, grazie anche all’upgrading organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano Rho che, non solo ha adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli eventi che ospita, ma ha ulteriormente affinato le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori.

Gli organizzatori stanno già lavorando per intercettare e selezionare i buyer in modo ancora più accurato, grazie anche al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Italia il cui ruolo di supporto e sostegno è da sempre fondamentale.

“Il settore fieristico – affermano all’unanimità i vertici delle 5 manifestazioni – ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende e le produzioni. E il rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più strategiche. I buyer devono poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i propri ordini con tempismo e non farsi trovare impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far fronte alle difficoltà, guardare con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero business, è dunque necessario unire ancora le forze sotto un’unica insegna: #strongertogether”.