San Miniato promozione al fianco dei commercianti locali: “Acquistiamo sanminiatese”

Con sobrietà – perché sarà un Natale diverso – ma con la voglia di sostenere le attività sanminiatesi, che in questi mesi hanno dovuto sopportare l’urto del lockdown e delle chiusure mirate della seconda ondata.

La Fondazione San Miniato promozione – guidata dal presidente Marzio Gabbanini – si schiera a fianco dei commercianti locali, chiedendo alla cittadinanza di acquistare nelle attività della Città della Rocca. E lo fa con la campagna pubblicitaria Acquistiamo a San Miniato; in questi giorni infatti sono stati installati in alcuni punti strategici del territorio dei manifesti, sistemati per promuovere questa volontà di “star vicini” al commercio locale.

“Nell’attesa delle festività natalizie – spiega il presidente Gabbanini – San Miniato promozione è chiamata a dare supporto a tutte le attività economiche del territorio samminiatese, alle diverse categorie commerciali che, nella tutela della salute collettiva come bene primario, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, stanno comunque vivendo una condizione di forte precarietà che può mettere a dura prova la sopravvivenza di molte. San Miniato Promozione invita per questo tutta la popolazione, pur nella necessaria sobrietà richiesta dal difficile momento, a manifestare grande solidarietà acquistando presso i commercianti del capoluogo e delle frazioni. Facciamo nostro il motto secondo il quale Non si vince da soli“.

I manifesti sono stati installati a San Miniato Basso, a Ponte a Egola e nel capoluogo.