Oggi 9 dicembre è una giornata di sciopero nei negozi Eurospin delle province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa. Stamattina, la Filcams Cgil è stata a fianco dei lavoratori in presidio in via Cavour a Firenze davanti alla sede del consiglio regionale.

La mobilitazione dei lavoratori di Eurospin contro l’azienda, in atto da settimane, ricorda il sindacato, “verte su varie questioni: mancanze nell’applicazione delle misure anti covid (sanificazioni e sicurezza), lavoratori costretti a occuparsi delle pulizie e sostituiti da interinali, dipendenti mandati in missione in altri punti vendita”.

Nel corso del presidio di oggi, una delegazione della Filcams Cgil e della Camera del lavoro di Firenze, con alcuni lavoratori di ogni provincia interessata dall’agitazione, è stata ricevuta dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, da Valerio Fabiani (delegato per le vertenze aziendali del presidente della giunta Eugenio Giani) e dai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Enrico Sostegni, che si sono impegnati per una soluzione positiva della vertenza.

“Il Gruppo Eurospin – per Sostegni – deve urgentemente porre in essere tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da covid 19, garantendo la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il rispetto inflessibile delle norme imposte dai protocolli, dei ruoli e delle mansioni previste dai contratti di lavoro è un obbligo normale ma nelle circostanze attuali, la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dei vari servizi assume un carattere di assoluta priorità, sulla quale deve concentrarsi l’operato e la massima attenzione degli operatori economici, delle rappresentanze sociali e delle istituzioni”.

La Filcams Cgil si dice “pronta a proseguire lo stato di agitazione, fino a nuovi scioperi e a tutelare in in ogni sede i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, in mancanza di risposte dall’azienda. Ringraziamo le istituzioni e le forze politiche che ci stanno manifestando vicinanza a livello regionale e anche nazionale”.