Lavoro, due posti da contabile in comune a Fucecchio e Montaione

I Comuni di Fucecchio e Montaione hanno indetto un concorso pubblico unico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 persone nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, posizione economica D1.

Uno dei due posti è aperto per il comune di Fucecchio e uno a Montaione da assegnare al servizio gestione entrate tributarie. Per partecipare al concorso è necessario un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio, una laurea specialistica o magistrale equiparata a uno di questi o un titolo equivalente.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al comune di Fucecchio – Servizio Personale, via La Marmora 34 – 50054 Fucecchio (FI). Anche in considerazione della necessità di limitare i rischi di contagio in questa fase epidemiologica da Covid 19, la domanda deve essere trasmessa con modalità telematica da casella di posta elettronica certificata comune.fucecchio@postacert.toscana.it entro il 29 aprile 2021.

Entro il 24 maggio saranno pubblicati sul sito del Comune i candidati ammessi o ammessi con riserva alla prima prova concorsuale e il luogo dove si terrà la prova. La prima e la seconda prova scritta si terranno il 10 giugno alle 15. L’amministrazione si riserva la possibilità di posticipare la data, anche in relazione al numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale.

La prova orale si terrà a partire dal giorno 30 giugno con inizio alle 10. Eventuali modifiche alla data ed alla sede di svolgimento della prova orale saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito istituzionale entro il 21 giugno. Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile consultare il bando scaricabile dal sito o rivolgersi al servizio personale.