Cashback di Stato: una misura destinata a sparire?

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una misura fortemente voluta dal governo Conte poco prima della crisi e della successiva caduta, ossia il cashback di Stato. Introdotto a inizio dicembre, anche con l’obiettivo di dare una spinta alle spese natalizie dopo i difficili mesi trascorsi dai commercianti per via dell’emergenza Covid, il cashback ha mostrato luci e ombre, rivelandosi tuttavia molto apprezzato dai cittadini, che non hanno esitato a virare dal contante alle carte per effettuare i propri pagamenti nei negozi fisici, in vista del rimborso previsto dalla legge.

Come funziona il cashback di Stato?

Il cashback di Stato nasce con due obiettivi fondamentali: quello di supportare il commercio in una fase particolarmente difficile e quello, non meno importante, di ridurre l’evasione fiscale, spingendo i consumatori a pagare con sistemi tracciabili come appunto carte di credito e carte prepagate.

Archiviato il primo periodo di prova, legato alle festività natalizie, il cashback è stato rinnovato anche per il 2021 e fino al 30 giugno 2022, con qualche modifica rispetto alle regole iniziali. Rispetto al cosiddetto cashback di Natale, infatti, nella nuova versione sono stati cambiati il numero di transazioni e la durata del piano.

In sostanza, oggi per ottenere il 10% di rimborso sulle spese effettuate dal 1 gennaio, occorre effettuare con carte e bancomat almeno 50 pagamenti a semestre. Inoltre, per i primi 100mila utenti che raggiungono il maggior numero di transazioni, è previsto un ulteriore premio di 1.500 euro a semestre. È importante sapere che per l’ottenimento del bonus è necessario registrarsi all’app dei servizi pubblici IO e che sono valide solo le transazioni all’interno dei negozi fisici o verso artigiani e professionisti e non gli acquisit online.

I consumatori approvano il cashback

Oggetto di critiche provenienti da più parti, soprattutto per ciò che riguarda la disponibilità di fondi adeguati a coprire i rimborsi, il cashback sembra aver incontrato il favore dei consumatori, che non si sono tirati indietro di fronte alla necessità di pagare con carta pur di ottenere il bonus del 10% sugli acquisti.

Il risultato era abbastanza prevedibile, considerando sia il discorso rimborsi che un’innata passione degli italiani per i bonus di ogni genere, dagli sconti alle offerte promozionali: ed è proprio forse da questa intuizione che si è partiti per ideare il cashback. La misura ricorda in effetti altre soluzioni simili adottate da fornitori di beni e servizi, come per esempio i bonus dei casino digitali , che puntano proprio sull’idea del rimborso per invogliare gli utenti a testare i giochi talvolta senza l’obbligo di un deposito iniziale.

In questo caso si tratta di uno strumento di marketing molto potente, che permette alle sale gioco online di mettere a disposizione i propri servizi in maniera conveniente per appassionati e semplici curiosi, ma forse il potere del cashback di Stato sta proprio in questa sua caratteristica di porsi più come un concorso a premi che come una misura di stampo governativo.

A dimostrazione del successo del cashback, almeno due aspetti: in primis, il netto aumento delle transazioni effettuate con carta anche per importi di valore minimo, e, in secondo luogo, la crescita della soglia minima di pagamenti necessaria per partecipare al Super Cashback, che secondo le statistiche è balzata dalle 236 transazioni di pochi giorni fa a oltre 250 per poter rientrare tra gli ultimi slot utili.

Il cashback verrà riconfermato?

Nonostante questo successo dal punto di vista dei consumatori, non è certo che il cashback possa essere riconfermato nel prossimo anno. Sono diverse infatti le pressioni sull’attuale governo Draghi affinché la misura venga definitivamente archiviata al termine della sua attuale validità.

La discussione verte per lo più sul recupero delle risorse necessarie per effettuare i rimborsi (si parla di tre miliardi di euro per il solo 2022), che secondo diversi esponenti politici e tecnici dovrebbero essere destinate ad altre finalità, come i ristori, l’istruzione e la sanità.

È chiaro tuttavia che la valutazione andrebbe fatta a 360 gradi, considerando anche quale impatto il cashback abbia avuto effettivamente sul recupero delle entrate fiscali legate all’emersione del nero. Un punto da non sottovalutare e che andrà studiato a fondo nei prossimi mesi prima di giungere a una conclusione che possa confermare, eliminare o magari solo modificare parzialmente la misura così com’è oggi concepita.