Fondo di solidarietà per le attività commerciali, pubblicato il bando

È pubblicato sul sito del comune il bando per beneficiare del fondo di solidarietà da 105mila euro per le attività commerciali, di somministrazione, turistiche, associazioni e circoli la cui attività risulta ad oggi ancora compromessa e limitata nel suo esercizio.

“All’intervento che vede lo stanziamento di un nuovo fondo di solidarietà – dichiara l’assessore alle attività produttive Roberto Michi – si aggiungono altre misure già varate a gennaio 2021 per dare un piccolo aiuto ai tanti imprenditori che si sono trovati in difficoltà e devono affrontare le riaperture”. È prevista anche l’esenzione del pagamento della tassa sui rifiuti per un periodo di quattro mesi fino ad un massimo di mille euro.

“Per i servizi scolastici – spiega l’assessore alle politiche scolastiche Manuela Del Grande – sono state varate riduzioni relativamente al mese di marzo 2021 dal 10 al 40 percento, periodo in cui il nostro comune è stato in zona rossa o arancione rafforzato. Per la mensa scolastica, invece la bollettazione avviene a consuntivo dei pasti usufruiti dall’alunno, pertanto nessuna bollettazione viene emessa quando il bambino risulta assente”.

“Queste scelte attuate da questa giunta – conclude il sindaco Ilaria Parrella – hanno avuto l’obbiettivo di venire in aiuto dei cittadini e delle attività in difficoltà per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e dare un supporto concreto alle famiglie con i figli e alle nostre attività commerciali in un momento non semplice. Con questi atti l’amministrazione comunale ha cercato di mettere in campo tutte le azioni utili per dare un supporto alla cittadinanza”.