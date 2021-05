Ripartenza, Santa Croce ci prova con il Black weekend: un fine settimana di offerte e promozioni

Non un solo giorno, ma un intero fine settimana di promozioni e offerte speciali nei negozi e botteghe del centro di Santa Croce con il Black weekend: la nuova iniziativa promossa da Confcommercio provincia di Pisa e Centro commerciale naturale di Santa Croce sull’Arno che vedrà protagoniste le attività di Santa Croce nel prossimo fine settimana, nei giorni di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio.

“È emozionante presentare questa bellissima iniziativa dopo un periodo così drammatico per le attività della provincia di Pisa – afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli -, che dall’inizio della pandemia ha perso il 30 percento delle partite Iva nei settori del commercio, turismo e servizi. Appuntamenti come questo mettono in mostra il meglio dei nostri territori, che possono vivere soltanto se ci sono le saracinesche alzate, e permettono di far capire a tutti il valore inestimabile dei negozi di vicinato”.

Nel Black weekend ognuno dei negozi aderenti metterà a disposizione dei clienti promozioni e offerte speciali e disponibili soltanto per un tempo limitato su uno o più articoli. “Proprio come in occasione del Black friday, che a causa della pandemia non si è potuto tenere nei negozi di vicinato per l’edizione 2020 – spiega la presidente del Centro commerciale naturale di Santa Croce sull’Arno Laura Bilanceri – Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa soprattutto per fare un regalo ai nostri clienti, che in questi mesi difficili ci sono sempre stati vicini nonostante le chiusure e non ci hanno mai fatto sentire soli. In questa occasione speciale le offerte dureranno per tutto il fine settimana. Un’occasione imperdibile per acquistare nei negozi di Santa Croce, approfittando di promozioni uniche e personalizzate”.

“Dall’inizio della pandemia – commenta l’assessore allo sviluppo economico di Santa Croce Daniele Bocciardi – i commercianti di Santa Croce hanno dato un servizio straordinario all’intera cittadinanza, sempre a disposizione dei clienti e pronti a soddisfare ogni esigenza. L’amministrazione farà il possibile per sostenere il mondo del commercio e ha cercato di venire incontro ad alcune delle categorie più colpite, come ad esempio bar e ristoranti, esentandoli dal pagamento del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2021, e se fosse necessario andremmo anche oltre questa data”.

Le attività aderenti al Black weekend: Zingoni Home, Alberto Fashion Store, Safarà – Insoliti complementi d’arredo, Ottica Cinerari, Chichabum Bomboniere, Snoopy Abbigliamento 0-16, Fiori e Colori Decorations, Frank Exé, Centro estetico Specchio delle mie brame, Centro estetico Adamo ed Eva, Profumeria Look and Fashion, Fodras Romina e Daniela, Zingoni Ferramenta, Gelateria Verbella, Edicola – Cartoleria La Coccinella Blu, My Dream Gioielleria e Pellicceria, Aurum Laboratorio Orafo, Libreria Colibrì, Cornici Salvatori, Interni di Piceni Belli, Gioielleria Damasco, Casa Moda Rosati, Alimentari di Novi Irene.