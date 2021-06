Uno scambio diretto tra le aziende che lavorano nella filiera moda e i ragazzi che stanno costruendo il loro futuro in questo settore. Grazie alla collaborazione tra le aziende del Gruppo Lapi e Mita Academy (del quale il gruppo è diventato socio sostenitore nel 2019) il percorso formativo degli studenti del corso ‘Fa.Ma.– Fashion in marketing by Mita’ si arricchisce di incontri con i manager delle aziende del gruppo toscano attivo da ben 70 anni nel settore della chimica, della conceria, della lavorazione dei pellami e non solo.

Il progetto formativo organizzato da Mita Academy, rivolto a 30 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, mira a formare figure tecniche che operano nello studio del prodotto moda, al fine di promuovere il Made in Italy sviluppando una conoscenza approfondita e specifica dei comportamenti del consumatore e del mercato del lusso che muove una parte importante e strategica dell’economia nazionale e mondiale. Il professionista in uscita dal corso sarà detentore di know how afferente tecniche di marketing e di indagine di mercato; avrà capacità di comprendere e di far propri tutti i meccanismi che muovono il management della moda (dal processo produttivo, all’economia circolare).

Il macro obiettivo in cui si colloca anche il progetto è quello della formazione di tecnici esperti del marketing del lusso e delle politiche di mercato ad esso collegate, con idee chiare e reali senza influenze di slogan più o meno di effetto. Il corso si avvale di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, dell’Università e della ricerca. Tra queste figure di riferimento, ci sono anche i direttori e Ceo delle varie aziende facenti capo alla Lapi Group SpA.

“Il ciclo di incontri condotto dalle nostre aziende – ha commentato il presidente di Lapi Group, Roberto Lapi – contribuisce a fornire ai corsisti una vera conoscenza delle peculiarità della lavorazione della pelle. La concia è fra i primi processi di economia circolare al mondo, in quanto nobilitazione di un materiale di recupero dell’industria alimentare. Un processo produttivo che affonda le sue radici nella storia, ma che è tuttora valido grazie ad un’industria attenta alla salvaguardia dell’ambiente, responsabile e impegnata ad apportare continui miglioramenti tecnologici che permettono di mantenerla al passo con i tempi”.

Le aziende coinvolte sono: Toscolapi, specializzata nei prodotti chimici di base, la conceria per cuoio Gi-Elle-Emme, Finikem, azienda di prodotti per la rifinizione dei pellami, Npa Mosè che lavora pelle e pelletteria in processi di customizzazione del pronto moda, Figli di Guido Lapi (azienda capostipite del Gruppo) che si occupa di estratti e tannini per il processo di concia al vegetale, e Fgl International, azienda che promuove nuove strategie per trattare la pelle con prodotti chimici meno impattanti sull’ambiente.

Le lezioni a cura di Lapi Group sono partite lo scorso 15 giugno e termineranno il 9 luglio 2021. Oltre agli incontri di spiegazione teorica, che spazieranno dalle tematiche ambientali (circular economy, certificazione e frontiera green) alle varie tipologie di lavorazione della pelle, fino al rapporto col mercato del lusso (grandi firme moda, trend di mercato, capitolati e controlli qualità), sono in programma visite direttamente nelle varie aziende.

La prima giornata di tour si è svolta mercoledì (23 giugno), nella conceria Gi-Elle-Emme di Ponte a Egola (San Miniato) e nell’azienda chimica Toscolapi a Santa Croce sull’Arno. Il 29 giugno apriranno le proprie porte la Finikem, Npa Mosè, Fgl International e Figli di Guido Lapi.

“L’importanza del confronto diretto con le aziende risulta strategico e fondamentale per i corsisti dei percorsi formativi promossi dalla Fondazione Its Mita – ha dichiarato il direttore Antonella Vitiello -. Il modello didattico, basato sull’acquisizione di competenze attraverso la metodologia del ‘learnig by doing’, trova in questo progetto di interazione tra Lapi Group e Mita una effettiva concretizzazione. Gli studenti del percorso Fa.Ma avranno, attraverso il ciclo di incontri, l’opportunità di approfondire “sul campo” le tematiche affrontate durante le lezioni in aula”.