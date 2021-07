Di quale grado di anonimità godono le criptovalute?

Le criptovalute sono comparse come una soluzione a molti problemi posti dalle valute fiat agli utenti. Uno di questi problemi era la tracciabilità delle transazioni e le criptovalute sembravano l’alternativa perfetta. Ma corrisponde effettivamente al vero che le criptovalute non sono tracciabili?

Se utilizzi coin digitali, non dovrai fornire i tuoi dati privati e bancari per acquistare vari prodotti o servizi. Tuttavia, dovresti considerare diversi aspetti se vuoi rendere anonime le tue transazioni criptovalutarie.

1. Opta per criptovalute private

Tieni presente che non tutti i coin digitali offrono la possibilità di tenere nascoste le informazioni sulle tue transazioni. Ad esempio, il noto Bitcoin è stato utilizzato per diversi acquisti illegali subito dopo il suo lancio.

Anche ora, molte persone credono che questa criptovaluta sia impossibile da tracciare a causa degli indirizzi specifici che includono molti numeri e lettere.

Tuttavia, la verità è che BTC, così come la maggior parte delle altre criptovalute, sono “pseudo-anonime”. Esse infatti presentano informazioni sul proprietario del portafoglio. Inoltre, anche i creatori di Bitcoin consigliano di utilizzare un nuovo indirizzo di portafoglio per ogni transazione se desideri rimanere anonimo.

La buona notizia è che alcuni coin privati possono aiutarti a evitare vari problemi relativi alle transazioni criptovalutarie. Complessivamente, ci sono 6 opzioni interessanti che meritano la tua attenzione:

XMR

ZEC

DASH

XVG

ZEN

Beam

Ognuna delle monete digitali menzionate può vantare una funzione di privacy integrata. Significa che puoi utilizzare queste criptovalute per gli acquisti senza rivelare la tua identità.

Sfortunatamente, dovresti anche tenere conto del fatto che alcune di queste monete digitali ti chiederanno di pagare costi aggiuntivi per l’utilizzo delle loro funzionalità di privacy. Controlla sempre questo aspetto prima di confermare la transazione.

2. Scegli Exchange anonimi

Gli investitori di criptovalute devono spesso operare in exchange le loro risorse digitali. Sfortunatamente, molti exchange criptovalutari largamente diffusi chiedono ai propri utenti di fornire informazioni sul luogo di residenza e sui dati privati. Significa che non sarai in grado di utilizzare i tuoi coin digitali in modo anonimo.

Allo stesso tempo, convertitori crypto come Binance e Bitfinex offrono la possibilità di convertire i tuoi coin digitali in modo anonimo ma con alcuni limiti. Ad esempio, Binance ti permetterà di prelevare solo un massimo di 2 BTC se non hai fornito alla piattaforma i tuoi dati privati e non hai superato la verifica dell’identità (vale a dire, il KIC).

Fortunatamente, esistono convertitori crypto decentralizzati affidabili che potrebbero presto cambiare le regole di tutto il gioco. Queste piattaforme ti consentono di condurre scambi anonimi senza compromettere i tuoi dati personali.

Tuttavia, dovresti essere estremamente attento quando scegli un convertitore simile. Verifica sempre le recensioni degli utenti prima di iniziare a utilizzare una piattaforma.

Se non vuoi passare ore ad analizzare servizi diversi, dovresti visitare un convertitore crypto anonimo che abbia già dimostrato la sua affidabilità. Godex.io accetta 201 criptovalute, inclusi coin privati come i già menzionati ZEC, XMR e DASH.

Il sito Web ha un’interfaccia utente veramente comodo e un fantastico sistema di navigazione. Il calcolatore integrato ti aiuterà a scoprire l’importo dei coin digitali desiderati che otterrai al termine del processo di conversione.

Inoltre, il convertitore crypto Godex.io offre un notevole programma di partenariato. Nel caso in cui decida di creare un account, riceverai 0.005 BTC come bonus di benvenuto. Inoltre, gli utenti ottengono fino allo 0,6% di ogni transazione effettuata dai loro partner.

Il convertitore crypto Godex è già diventato popolare tra gli investitori di criptovalute che abbiano a cuore la propria privacy. Ha centinaia di recensioni positive su siti Web affidabili come Trustpilot.

Fatti fondamentali su Godex.io Tempo per lo scambio 5-30 minuti Criptovalute accettate 201 Metodi di protezione Crittografia SSL, protezione da attacchi DDoS, protezione del server fisico

3. Usa i mixer

Se desideri utilizzare le criptovalute in modo anonimo, puoi anche utilizzare misure di sicurezza aggiuntive, come i coin mixer. I coin mixer consentono di rimuovere la connessione tra il destinatario e il mittente dei coin, il che rende impossibile determinare l’origine della transazione.

Ci sono molti strumenti che puoi usare per operare i coin tramite i mixer, e tutti funzionano essenzialmente allo stesso modo: prendono i tuoi coin digitali, li ‘mescolano’ con altri coin e ti restituiscono piccole porzioni che sono uguali all’importo originale in totale. Questi servizi di solito richiedono una commissione dell’1-3%.

Conclusione

Come puoi vedere, l’anonimato della criptovaluta dipende da diversi aspetti. Innanzitutto è bene ricordare che solo alcuni coin digitali garantiscono la possibilità di utilizzare le funzionalità di privacy. Ricorda che potresti dover pagare costi aggiuntivi per utilizzarle.

Inoltre, non dovresti dimenticare che solo uno scambio di criptovalute anonimo assicurerà che nessuno possa tracciare le tue transazioni. È importante optare solo per servizi affidabili nel caso in cui non si desideri essere truffati.

Il convertitore crypto Godex.io è un’opzione ideale, con la sua piattaforma potente, un livello di sicurezza impressionante e la possibilità di operare in exchange quasi tutti i coin digitali più diffusi.

Infine, puoi prendere misure proprie e utilizzare programmi specializzati per nascondere le tue transazioni. Applica i coin mixer alle tue risorse criptovalutarie per renderle non rintracciabili.