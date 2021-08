Crédit Agricole affianca Portobello Capital nell’acquisizione di Farmol Spa, azienda leader nella cosmesi

Crédit Agricole Italia ha affiancato in qualità di mandated lead arranger e banca agente Portobello Capital, primario operatore di private equity attivo in Spagna, nella stipula di un finanziamento diretto all’acquisizione delle quote di maggioranza di Farmol Spa, azienda leader per lo sviluppo di prodotti per la cosmesi e per la cura della casa.

Farmol, attiva dal 1946 nel business della cosmesi e della cura della casa, è una delle principali aziende europee per la produzione conto terzi. La società offre una gamma di servizi per lo sviluppo, la produzione e il confezionamento per aerosol e prodotti liquidi, utilizzando le più moderne tecnologie. Negli anni ha sviluppato un importante piano di sostenibilità per garantire una migliore qualità della vita, ora e per le generazioni a venire, grazie a dei pilastri ben definiti quali la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

“Il ruolo di Crédit Agricole Italia in operazioni di finanziamento come questa rimarca l’impegno del gruppo a sostegno delle imprese e dei territori in cui operano – dichiara Marco Perocchi, responsabile banca d’impresa di Crédit Agricole Italia-. A conferma di quanto sostenibilità e innovazione siano per noi valori imprescindibili di business, siamo orgogliosi di supportare aziende come Farmol Spa, attenta ai temi ambientali e sociali. In questo modo generiamo valore economico a beneficio della comunità e dei nostri clienti”.