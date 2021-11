“Questo bando tende alla rivitalizzazione del territorio, promuovendone anche il turismo. La dotazione finanziaria disposta per coloro che vorranno aprire un’attività nel nostro comune sarà di oltre 40mila euro a fondo perduto per cui è un investimento che noi facciamo senza volere nulla in cambio se non la valorizzazione del luogo in cui viviamo”, così il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi racconta il primo bando di concessione di contributi a fondo perduto inserito nel “Piano Montopoli di domani”, già presente nelle linee elettorali del mandato nel 2019.

“Gli obiettivi del progetto – spiega ancora -, che è rivolto a titolari under 35, oltre ad incentivare nuove attività, prevedono anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, la riduzione dei fondi sfitti, il sostegno per l’ampliamento e la ristrutturazione delle attività esistenti, lo sviluppo del commercio e dell’artigianato, del turismo e dell’offerta ricreativa, mirando anche alla collaborazione tra privati cittadini, tra proprietari di immobili e operatori economici. Se il bando avesse successo, avremmo anche il vantaggio di riusare fondi che altrimenti con il tempo si deteriorerebbero inutilmente”.

Foto 3 di 3





“L’iniziativa – spiega l’assessore alle attività produttive Valerio Martinelli – riguarderà tre aree: i centri storici di Montopoli e Marti e in più la zona della stazione di San Romano. Ovviamente se il feedback sarà positivo non sarà escluso un rinnovo con un ampliamento ad altre zone. La novità, è il monitoraggio, infatti, come citato anche nell’articolo 9 del regolamento, il Comune supporterà e accompagnerà le attività, assistendole nel loro percorso”. Aggiunge poi, “Siamo felici perché da venerdì scorso, quando è stato pubblicato il bando, c’è stata già una domanda protocollata”.

Quelle ammissibili sono attività molto varie, ma quelle a cui l’Amministrazione darà la priorità saranno quelle improntate a progetti di inclusione sociale di soggetti fragili (disabilità o altri casi), quelle che valorizzano non solo i prodotti o produzioni del territorio, ma anche quelle che ne raccontino la storia e la cultura, oltre a quelle che promuovano nuove tecnologie, start-up.

Il bando si chiuderà il 15 dicembre 2021.

(notizia in aggiornamento)