Bando incentivi Santa Croce sull’Arno, plauso da Confesercenti

“Esprimiamo soddisfazione per la scelta dell’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno di riproporre il bando incentivi destinato alle attività commerciali e artigianali di servizi alla persona (qui la notizia). Grazie al sindaco Deidda per aver compreso come gli imprenditori in questa lentissima fase di ripresa siano ancora alle prese con grandi difficoltà e quindi necessitino ancora di sostegni economici”.

E’ il presidente Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord Alessandro Cai a commentare positivamente l’annuncio del Comune di Santa Croce sul nuovo bando incentivi per le attività commerciali. “Un bando importante – spiega Cai – innanzitutto perché potranno farne richiesta le imprese che hanno aperto da poco, ma anche chi vuole ristrutturare. Rispetto a bandi precedenti saranno ammesse anche le attività situate al di fuori del centro storico di Santa Croce.

E’ importante in questa fase difficile di lenta ripresa sostenere da parte del Comune quelle attività che comunque hanno resistito ed anzi voglio investire o riqualificare, sentendo quindi la vicinanza dell’Amministrazione. Siamo disponibili con i nostri consulenti a supportare le aziende per la compilazione delle domande per partecipare al bando, rivolgendosi alla nostra sede Valdera”.