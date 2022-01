Mascherine Ffp2 in vendita a 75 centesimi

Mascherine anti Covid Ffp2 a 75 centesimi.

E’ stato raggiunto l‘accordo tra il generale Francesco Paolo Figliuolo, che dirige la struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, e le farmacie sul prezzo calmierato dei dispositivi di protezione.

Come noto, in base alle nuove disposizioni in vigore, le Ffp2 sono obbligatorie per assistere gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all’aperto in teatri, cinema e locali di intrattenimento e musica dal vivo, per assistere alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, per viaggiare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico locale o regionale. La maschierina Ffp2 è obbligatoria anche per chi ha avuto contatti stretti con un positivo