Saldi, cresce del 40% l’importo medio degli acquisti in artigianato

“A metà della prima giornata dei saldi si confermano le aspettative ovvero tanto interesse nei confronti del mondo dell’artigianato, tanto desiderio di acquistare prodotti fatti a mano, di grandi marchi artigianali. Rispetto al 2020 è minore il numero degli scontrini emessi, ma è maggiore l’importo medio, con un aumento del 40%”.

Lo ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani, che ha fatto un primissimo bilancio dei saldi, partiti oggi.

“Le imprese del centro – ha aggiunto Sorani – hanno avuto un’ottima risposta e il dato interessante è appunto l’aumento dello scontrino medio: chi è andato ai saldi ha speso di più rispetto agli anni precedenti. Gli incrementi maggiori si segnalano per oro, pelle e carta”.

“Naturalmente – ha precisato Sorani – il minor numero degli scontrini è dovuto al fatto che ci sono meno persone in giro, la pandemia si fa sentire, così come il numero di contagi. Sono ancora molte le persone positive in quarantena e pertanto si vede un’affluenza minore rispetto al passato: questo però è l’unico dato negativo di un avvio dei saldi tutto sommato positivo”.