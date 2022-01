Investimenti, assunzioni, aumento della fascia d’esenzione e niente nuove tasse: il Bilancio della giunta Giglioli

“Nessun innalzamento delle tassazioni, aumento della fascia d’esenzione da 12mila a 12.500, livelli di investimento confermati, conferma della lotta all’evasione. Crediamo sia un bel risultato”. E’ la sintesi che fa il sindaco Simone Giglioli presentando il nuovo bilancio di previsione 2022, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre con 9 voti favorevoli (Pd, Riformisti per San Miniato e Uniti si può), 4 contrari (Lega San Miniato e lista civica Cambiamenti), 2 assenti (Forza Italia e Italia Viva).

“Come da consueta buona prassi di questa amministrazione – ha detto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli che ha la delega al bilancio non ancora riassegnata dopo la morte di Bertini -, siamo tornati ad approvare il bilancio di previsione entro il termine ordinario del 31 dicembre 2021. L’emergenza sanitaria ha caratterizzato anche l’anno appena concluso, condizionando l’azione politica dell’amministrazione, come avvenuto anche l’anno scorso, oltre al fatto che registriamo 400mila euro di minori entrate, 115mila euro delle quali a causa di una modifica legislativa approvata nel corso dell’anno 2021, che prevede la tassazione con canone unico annuale per le stazioni radiobase di telefonia mobile”.

ENTRATE

Le principali entrate del comunque nell’anno appena trascorso sono: 5 milioni e 600mila dall’Imu, 2 milioni e 460mila dall’addizionale Irpef, 5 milioni e 900mila dalla Tari, 341mila euro dalla Tosap (imposta pubblicità), 800mila euro dal recupero dell’evasione Imu e Tasi, 2milioni e 850mila dal fondo di solidarietà comunale, 1milione e 327mila dai Servizi a Domanda individuale, 490mila dalle concessioni cimiteriali, 585mila dagli utili delle aziende partecipate, 200mila dalle sanzioni al codice della strada.

INVESTIMENTI

Il documento di programmazione indaga anche le possibilità che si aprono con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce di un piano delle opere pubbliche da oltre 13,5 milioni di euro per la solo annualità 2022. “Il nostro impegno – ha detto Giglioli – sarà di investire le risorse prima di tutto sugli edifici scolastici”. Tra gli interventi più importanti ci sono la scuola di Ponte a Elsa (3,1 milioni di risorse ministeriali già finanziate), la riqualificazione della primaria Da Vinci (3 milioni) oltre a interventi più piccoli ma importanti, come ad esempio il progetto sui resedi esterni delle scuole materne.

RITOCCO DELL’IRPEF

Sul tema della fiscalità locale, invece, il Dup ha previsto di lasciare invariate Tasi, Imu, Tosap e pubblicità, mentre è stata aumentata la fascia di esenzione dell’addizionale Irpef: dai 10mila euro del 2014 si era già saliti negli ultimi anni a 12mila per i redditi da lavoro dipendente e per i pensionati, mentre dal 2022 la cosiddetta “no tax area” sale a 12.500 per queste due categorie e a 10.500 per i lavoratori autonomi. Tutti gli altri scaglioni restano invariati: 0,7% fino a 15mila euro di reddito, 0,72 da 15 a 28mila, 0,76 da 28 a 55mila, 0,78 da 55 a 75mila e 0,8 per i redditi superiori a 75mila euro.

MUTUI

Cura dimagrante sul fronte dell’indebitamento: se nel 2009, 13 anni fa, i mutui ammontavano a 21384558 euro, al 1 gennaio 2022 siamo a un milione e 452869 euro.

FINANZIAMENTI

Ammontano ad oltre 12milioni di euro i finanziamenti “pescati” dal comune fra Regione e Stato. Fra i finanziamenti per investimenti previsti: la nuova scuola di Ponte a Elsa (3 milioni e 160 mila), Finanziamento Regionale per messa in sicurezza frana località Baccanella (418mila), Finanziamento regionale scuola primaria “Da Vinci” (3 milioni), bonifica discarica Scacciapuce (365mila), contributo regionale per la Ciclopista dell’Arno (411mila), finanziamento da parte dello Stato per il nuovo Ponte di Isola (2 milioni e 300mila), rifacimento Piazza del Popolo, via Conti e viale Don Minzoni (1 milione e 500mila), realizzazione collegamento ciclo pedonale fra le sponde dell’Egola in località Molino d’Egola.

CULTURA

“Anche la cultura è una delle cose più importanti, perché ha conseguenze su tutte le altre attività. Fare cultura è fare turismo – dice l’assessore a cultura e sport Loredano Arzilli -. Abbiamo concluso il 2021 all’insegna di una figura importante come quella di Napoleone Bonaparte. Quest’anno invece vorremmo ricordare Augusto Conti, sanminiatese, filosofo e scrittore. Fra le attività del 2021 che riproporremo c’è sicuramente il Cinema Sotto le Stelle, insieme al Festival dei Cortometraggi che è stato una vera sorpresa: basti pensare che ha visto la partecipazione di ben 64 partecipanti. Quest’anno, essendo i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Ripresenteremo inoltre il festival “La Luna è Azzurra” in giugno, cercando di farla itinerante, e ovviamente Musicastrada, dopo l’incredibile successo dell’anno appena trascorso, con oltre 400 ragazzi in piazza. Fra le celebrazioni che ci riguardano c’è da ricordare l’anniversario per i 400 anni della Diocesi, che cercheremo di far risaltare. Sta andando avanti inoltre la stagione del Teatrino dei Fondi e sarà confermato ovviamente il Dramma Poopolare. Il prossimo anno, poi, si spera di concludere l’inventario delle opere di Dilvo Lotti, nostro illustre concittadino”.

Proprio su Lotti gli archivi hanno riportato in questi mesi una piccola sorpresa: “E’ stata ritrovato un carteggio fra Lotti ed il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton” continua Arzilli “Lotti scrisse allora al presidente degli Stati Uniti per la sua origine. Clinton era nato a Hope, in Arkansas, luogo famoso per la produzione di angurie. Lotti scriveva al presidente per invitarlo a San Miniato, dove le angurie sono, com’è noto, protagoniste del Palio di San Rocco. Invito al quale il presidente risponde, ma a cui seguono anche altri scambi successivi, per gli auguri di Natale, ad esempio. Una bella scoperta”.

“Quanto allo Sport – ha aggiunto Arzilli – La festa dello sport è assolutamente confermata, come anche la manifestazione de ‘Lo sportivo dell’anno’. La mezza maratona, poi, speriamo diventi una ‘Mezza maratona degli amministratori locali’. Ci stiamo lavorando.

