Discoteche verso la riapertura

Se non ci saranno colpi di scena, l’11 febbraio sarà la data, oltre che dello stop alle mascherine all’aperto, anche della riapertura definitiva delle discoteche.

Manca solo l’ufficialità, ma dal 10 febbraio scade l’ordinanza con la quale il ministero della salute aveva prorogato la chiusura dei locali.

Per le regole da seguire si attendono i protocolli, ma da quanto emerge potranno accedere alle discoteche solo le persone in possesso del Super Green Pass.

Quanto alle capienza il limite per i locali al chiuso dovrebbe essere al 50%, mentre per quelli all’aperto dei 75%. All’interno sarà obbligatorio indossare la mascherina.