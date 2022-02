La XII edizione di BuyWine Toscana ha portato 16 buyer stranieri nelle Terre di Pisa. L’appuntamento della Regione Toscana, organizzata in collaborazione con il sistema camerale toscano per la promozione a livello internazionale della produzione vinicola toscana, quest’anno è tornata in presenza nei giorni 11 e 12 febbraio alla Fortezza da Basso a Firenze.

Tra le circa 200 cantine toscane che hanno presentato l’eccellenza delle denominazioni regionali Docg, Doc e Igt e che sono entrate in contatto con buyer provenienti dai mercati esteri, 6 sono delle Terre di Pisa.

Spenti i riflettori sull’evento “indoor”, le Terre di Pisa sono diventate protagoniste di un WineTour organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa domenica 13 febbraio: 16 buyer stranieri di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Libano, Germania, Francia, Belgio, Albania, Svizzera, Repubblica Ceca, Argentina, Messico, accompagnati da una guida hanno potuto incontrare il vino laddove inizia il suo nobile percorso produttivo, nei vigneti di alcune aziende della Valdera e nelle cantine, dove diventa il prodotto di qualità conosciuto e apprezzato nel mondo, che costituiscono valore aggiunto al territorio per storia, contesto paesaggistico e pregio architettonico. A completare la visita, anche la scoperta delle bellezze della città di Pisa e del borgo di Peccioli.

“Un prodotto come il vino – spiega Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa -, per il suo strettissimo legame con la storia e la cultura del luogo che lo esprime non può prescindere la conoscenza diretta del territorio. Per questo motivo abbiamo voluto ospitare i buyer provenienti da diversi mercati esteri per far loro conoscere i contesti di altissimo pregio in cui si producono i nostri vini, la bellezza assoluta di Pisa e del suo entroterra. Il binomio vino e turismo è uno degli elementi di forza delle Terre di Pisa insieme a tutte le altre eccellenze presenti e l’esperienza diretta è il miglior modo di promuoverlo”.