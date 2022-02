Il Distretto dopo il keu: “Funzioniamo come Consorzio. Se diventiamo Spa perdiamo l’intero sistema”

“Siamo un consorzio. Ma se ci trattiamo come una Società per azioni perdiamo l’intero sistema, quello che ha permesso a noi tutti di diventare quello che oggi siamo”. Lo sottolinea il segretario provinciale FilcTem Cgil Loris Mainardi parlando degli sviluppi dell’indagine keu sul distretto produttivo di Santa Croce sull’Arno.

“La Regione Toscana – spiega – ha detto che i danni devono esser ripagati da Aquarno, trasportatori, Le Rose. Chi ha sbagliato deve pagare. Punto. Quello che ci preoccupa, è che per far pagare si rischia di far saltare il sistema consortile, con ripercussioni su entrambe le sponde dell’Arno. Il consorzio Aquarno ha ancora i conti bloccati e qui si parla si danni per 100 milioni di euro necessari per le bonifiche. Se Aquarno dovesse ripagarli, Aquarno salterebbe”.

Con una doverosa precisazione, certo. “Non vogliamo difendere nessuno. Quando ci saranno i nomi e cognomi dei colpevoli, questi dovranno pagare. Ma un intero sistema non può pagare per pochi colpevoli. Un sistema che fino ad ora ha funzionato, il Consorzio, e ha fatto del distretto un leader mondiale. Così perderemmo la filiera intera. E’ chiaro che lo scenario di un depuratore privato sarebbe la fine del sistema consortile, nella direzione di un monopolio, con una sola azienda che gestisce la politica del Distretto”.

Sulla vicenda keu, intanto, “Noi come Cgil al momento abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare le condizioni per costituirsi parte civile“. Con una consapevolezza che è un monito e una strategia di azione: “La mafia non arriva sparando in territori come il nostro. Arriva fornendo servizi: smaltimento rifiuti e fatturazioni falsate. La mafia non é una influenza alla quale fare gli anticorpi e ci costringe a muoverci come se fosse già fra noi. Questo dobbiamo fare”.

E alla Regione ricorda: “Siamo il secondo motore industriale della regione. Se qualcuno a Firenze si immagina una Toscana senza secondo motore industriale, allora ce lo dica. La politica parli”.

