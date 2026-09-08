Il sottosegretario alla presidenza regionale Bernard Dika dal Gruppo Valiani

Lo scorso 3 agosto il Gruppo Valiani ha avuto la visita del sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, che ha ritenuto opportuno conoscere di persona la realtà di una delle aziende più importanti nel settore dei servizi all’autotrasporto della nostra regione.

All’incontro, che dalla mattina si è protratto fino al primo pomeriggio, oltre ai titolari del Gruppo Valiani, Alessandro Valiani, Massimo Valiani e Marco Valiani, hanno partecipato anche il Segretario Generale di Assotir, partner oramai strutturato dell’azienda santacrocese, Claudio Donati, e Alessio Spinelli, Consigliere politico del Presidente Giani.

Alessandro Valiani, General Manager del Gruppo Valiani, ha ripercorso la storia dell’azienda, nata grazie all’intuizione ed all’ingegno di Giuliano Valiani, che seppe cogliere le opportunità offerte dal boom economico degli anni ’60 di Santa Croce sull’Arno e che trasformò una piccola officina meccanica in una realtà che oggi è costituita da ben sei società, che offrono servizi a tutto tondo al settore dell’autotrasporto.

Attualmente l’azienda impiega 90 unità di personale tra reparto amministrativo e dei servizi e quello produttivo, con una buona percentuale femminile e con molti giovani. Ma la notizia importante e che ha suscitato l’interessamento del Sottosegretario è la volontà dell’azienda di non fermarsi ma di investire ancora in particolare nel settore delle merci pericolose. Infatti, il Gruppo Valiani, grazie anche al supporto di tecnici e consulenti, ha definito un progetto di ampliamento, già presentato all’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno, per la realizzazione di un Polo Produttivo ADR dedicato alla trasformazione dei veicoli industriali in ADR ed alle diverse modalità di trasporto.

Il ciclo operativo comprenderà smontaggio delle componenti meccaniche di carrozzeria e degli impianti elettrici, modifiche strutturali, allestimenti specifici in funzione delle sostanze trasportate, interventi sugli equipaggiamenti elettrici, sulla gestione termica e sugli scarichi, sugli apparati di frenatura e sui dispositivi di sicurezza, fino al riassemblaggio, alle verifiche funzionali, al collaudo e al rilascio delle previste conformità.

Questo Polo Produttivo ADR sarà il primo a livello nazionale e rappresenterà una significativa diversificazione del sistema produttivo delle attività produttive di Santa Croce sull’Arno e dell’intero Comprensorio del Cuoio. Accanto a questo si integrerà, lungo il percorso della Bretella del Cuoio, anche la realizzazione di un Truck Village da parte di Assotir, un’area di servizi di ristoro per gli autotrasportatori, il primo a livello regionale. Visto il valore strategico di questi investimenti è fondamentale la collaborazione delle istituzioni ed a tale proposito nell’incontro che si è tenuto con Bernard Dika è stata valutata l’opportunità di condividere un Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Santa Croce sull’Arno e Gruppo Valiani, sulla scia di altre simili esperienze fatte nel territorio regionale.