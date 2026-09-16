Lineapelle, Mini incontra gli imprenditori: “Sostegno al distretto”

Il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini si è recato a Milano per Lineapelle, la manifestazione dedicata al mondo della pelle, dove ha incontrato gli operatori del settore e ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale alle aziende del territorio.

“Nonostante le difficoltà, continuano a credere nel proprio lavoro”, ha detto Mini, sottolineando il valore del comparto in termini di economia, occupazione e tradizione artigianale.

Il primo cittadino ha ricordato anche il ruolo della concia nell’economia circolare e l’impegno nei rapporti con il Governo. Tra i temi citati, la recente interlocuzione con il ministro Francesco Lollobrigida sulla normativa europea contro la deforestazione, che secondo Mini ha portato all’esclusione delleconcerie del territorio dal problema.